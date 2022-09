A déli harangtorony, ellentétben az északival valóban szolgálatban van mindig, hiszen a negyed- és egész óránkénti időjelzés, valamint a fő ünnepeken való nagyharang megszólaltatása is innen történik. A rekonstrukció most ért el abba a fázisba, hogy megkezdődik ennek az épületrésznek a felújítása. Ennek része, hogy a harangtorony tetőszerkezetét leemelték, és magát a harangot is földre teszik, és a főkupolával ellentétben a földön újítják fel, majd helyezik vissza.

A toronytető leemelése előtt nagy volt az izgalom, hogy kedvező lesz-e az időjárás. Úgy tűnik, hogy az égiek is ekkor látták jónak ezt a műveletet, hiszen ugyan vonultak át igen sötét felhők a bazilika fölött ekkor, de zivatar vagy túl erős szél mégsem kerekedett.

Zárva a parkoló - A látványos rekonstrukció közben az esztergomi bazilika tovább működik. A főszékesegyházba ugyanakkor a déli harangtorony sisakjának és harangjának leemelése idején a híveknek és turistáknak a templom körüli parkoló zárva lesz, illetve a bejárat a nyugati, úgynevezett Királykapunál lehetséges. A bazilika tájékoztatása szerint ez hétfőtől szerdáig tart, amíg a harangot le nem helyezik a szédítő magasságból a földre. Érdemes figyelni a bazilikába látogatni szándékozóknak az épületnél elhelyezett információs táblákat, kihelyezett nyilakat.

A daru fél 11 előtt kezdte meg a rögzítő kötelekkel fixált tetőszerkezet leemelését. A kifejezetten attraktív jelenetre a bazilikához gyanútlanul érkező turisták is igencsak felkapták a fejüket. A toronysisak leemelése előtt meglazították a tartócsavarokat, majd rakományrögzítő kötelekkel fixálták a daru végére ezeket, amelyeket szaknyelven spanifereknek neveznek. A kupolát a földet éréskor speciális gumizsámolyokra helyezték a templom mellett, egy ideig itt lehet megcsodálni, fotózni a gigantikus elemet.