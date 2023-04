Koszorúzás 1 órája

Imát mondtak Komáromban a tengerészekért +FOTÓK

Programkavalkád várja az érdeklődőket a Komáromi Napok idején. Pénteken a nagyközönség számára is megnyílt a Brigetio Öröksége Látogatóközpont, illetve a Monostori erődnél található tengerészemlékművet is megkoszorúzták. Utóbbi helyszínen is jártunk.

K. D. K. D.

Számadó Emese és Turi Bálint alpolgármester is koszorúzott Forrás: 24 Óra Fotó: Körtvélyfáy Dina

A Duna bástyánál a tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészek emlékére koszorúztak. Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója elmondta, a fiumei világítótornyot mintázó emlékművet DDr. Juba Ferenc tengerészkapitány, a múzeum tengerésztörténeti gyűjteményének adományozója ajándékozta a városnak 1989-ben. A szobrot Csúcs Ferenc alkotta meg, és 2017-ben került erre a helyre. Ekkor határozták el, hogy minden évben összegyűlnek emlékezni.

Megemlékezés és koszorúzás a tengerészemlékműnél a komáromi Monostori erődben Fotók: Körtvélyfáy Dina

Rácz Zoltán tengerész gépüzemvezető, a Magyar Tengerészeti Egyesület elnöke felidézte, sok magyar tengerész vett részt hazánk történelmének alakításában, rájuk emlékeznek a mai napon, tisztelettel adózva őszinte szolgálatuk, bátorságuk előtt. A koszorúzás után Bauer József tengerészkapitány mondta el a tengerészimát.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!