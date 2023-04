Az ünnepi megnyitót, amelyet videóközvetítéssel követhet a világ magyarsága, Szabadkán tartják. A rendezvénysorozat részeként a hagyományokhoz híven ezúttal is neves színészek és színművészek - többek között Kubik Anna, Hűvösvölgyi Ildikó, Blaskó Péter, Császár Angéla, Schnell Ádám, valamint Erdős Róbert - tolmácsolják nagyjaink anyanyelvről vallott legszebb sorait a Facebookon.

Magyarországon is egész héten várják programokkal az érdeklődőket a magyar nyelv hetén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Egyetemi Anyanyelvi Napok részeként anyanyelvi vetélkedőket, versmondó és szépkiejtési versenyt szerveznek, valamint megtekinthető lesz a nyelvjárási tablókiállítás.

Ezen kívül egyebek mellett Petőfi-fotókiállítást és szavalóestet szerveznek Szegeden, könyvtári foglalkozással és anyanyelvi játékokkal várják az érdeklődőket Sárospatakon, valamint megtekinthető lesz az Esztergomi Színjátszókör verses összeállítása is. Szintén lesznek programok Széphalmon, Pécsett, Győrben, Miskolcon, Szegeden és Mohácson is, ahol többek között irodalmi műsorokat és városismereti sétákat is szerveznek, valamint nyelvművelő feladatokra épülő szabadulószobákat is kipróbálhatnak az érdeklődők. A hét záróeseményének helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum lesz.

Az 57. magyar nyelv hete Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fővédnökségével zajlik április 11. és 18. között, a rendezvénysorozat ezévi jelmondata: "A Nyelv a nemzedékek kézfogása".