Eszerint április 28-án 12 órától az utasok a másnapi rendezvényekre szóló belépő felmutatásával díjmentesen utazhatnak Budapestre. Április 29-én és 30-án pedig regisztráció és menetjegy nélkül utazhatnak az utasok Budapestre a rendezvényekre, illetve vissza a rendezvényekről haza, amelyet szóban jelezhetnek a jegyvizsgálónak.

A díjmentesség a MÁV-START és a GYSEV menetrendszerinti vonatjáratain a másodosztályú kocsikra érvényes. Az esetlegesen szükséges felárat (InterCity), illetve első osztály igénybe vétele esetén az első- és másodosztály közötti különbözetet meg kell fizetni. A díjmentes utazáshoz nem szükséges regisztrációs jegy váltása. A helybiztosítással közlekedő vonatokra ezért a helyjegyet érdemes minél hamarabb megváltani. A díjmentes utazásról további részletek mavcsoport.hu oldalán lehet olvasni.

A csíksomlyói búcsúra is könnyebb lesz idén az eljutás mindazoknak, akik el szeretnének oda is zarándokolni, hiszen Komáromban és Tatabányán is megáll majd a Csíksomlyó Expressz. 2023-ban 14. alkalommal indulnak útnak a szerelvények. A koronavírus-járvány két évét leszámítva már 2008 óta folyamatos az együttműködés a vasúttársasággal és a székely szállás­adókkal.