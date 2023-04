A felvidéki portál beszámolója szerint, a szlovák rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat emberei egyaránt kiszálltak a helyszínre. Az aktív fiatal közönség és a színpadról szükségállapot miatt letessékelt Lmen Prala nem tétlenkedett, hatalmas bulit csaptak az utcán. A rapper a kocsi tetejére pattanva, az autóból bömböltetett zenével szórakoztatta a kitartó fiatalokat. Három óra kinti ácsorgás után, a veszélyhelyzet elhárítását követően a csarnokban folytatódott a buli.

Lmen Prala aztán a sportcsarnokban is beleadott mindent és az összes fellépő is megtartotta koncertjét.

A szervezők vasárnap Facebook-oldalunkon köszönték meg a közönség kitartását.

"Kedves vendégeink! Elsősorban köszönjük, hogy részt vettetek a bombasztikus eseményünkön! Az estéről akik ott voltak, azoknak egy ideig lesz mit mesélniük, míg azok akik nem jöttek el is hallani fognak róla.

Talán erre szokták mondani, hogy a rossz reklám is reklám. A bombariadó során, természetesen még csak gyanús tárgyat sem találtak a tűzszerészek, nem hogy bombát. Azonban kellemetlenül érintett bennünket végignéznünk, hogy órákon át vártátok sokan könnyed öltözetben, hogy a kis megszakítás után, újra visszafoglalhassátok a táncparkettet és jó élményekkel is gazdagodva egy hatalmas bulival zárjuk le az estét! Ezúton is szeretnénk megköszönni türelmeteket és hogy a riadó során ellenkezés nélkül követtétek a szervek és szervezők utasításait, ezzel is meggyorsítva a folyamatokat.

Köszönjük, hogy ilyen fantasztikus közönség voltatok, akiket még egy bombariadó sem tudott eltántorítani attól, hogy méltó lezárásként, végigbulizzuk az estét! Köszönjük az előadóknak is, hogy a szervezőkkel együtt ők is mindent megtettek azért, hogy hiány nélkül mindenki felléphetett! Eszméletlen, hogy ilyen sokan tudtuk tegnap bizonyítani, hogy kellő türelemmel, jó indulattal, megértéssel, elfogadással legyőzhető az irigység, a rosszindulat és a gonoszság! Mert tegnap bizony erről volt szó! Vannak emberek, akik nem tudják elfogadni mások sikereit, nem tudnak megbékélni veszteségeikkel és a legegyszerűbb örömforrásuk az életben, ha másnak kárt okoznak.

Az ügyet nem hagyjuk persze lezáratlanul. Az eset biztosan kivizsgálásra kerül és bízunk benne, hogy a tettes is megkerül, akit nem mellesleg 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatnak.

Drága közönségünk, kérünk benneteket, ti ne tartozzatok soha az ilyen emberek közé, akik így viszonyulnak embertársaikhoz, hanem ti maradjatok mindig azok a jó kedélyű, pozitív gondolkodású, szabadlelkű, jó emberek, akikre öröm volt ránézni a riadót követően, hogy mintha mi sem történt volna szórakoztatok tovább. A következő bulinkon igyekszünk majd kárpótolni benneteket valami extra meglepetéssel! Köszönjük!"