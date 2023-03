A közelmúltban szervezett akciójuk keretein belül pedig útbaigazító táblák is kikerültek az erdei utak mentén, hogy az érdeklődők könnyebben eligazodhassanak. Kisfilmet is készítettek, amely az összes állomást bemutatta. A Majki-tóval szemben, a Madár-hegyi temetőnél helyezték ki az első táblát. Arról is beszámolt Szebenyi István, hogy ezt a temetőt nemrégiben sikerült teljesen felújítaniuk.

A második állomásuk a Kőhányási temető volt. A földút és műút kereszteződéséhez került ki a tábla, s innen 50 lépésre van a temető és a tömegsír. Vérteskozmán is kikerült a katonatemetőt jelző tábla. Ahogy Riedel Károly Róbert huszárzászlós sírjához is helyeztek útba igazító táblát, s a várgesztesi temetőhöz is.

Kapberekpusztán is van katonatemető, információs tábla, s már útbaigazító is. A Szép Ilonka forrás közelében is vannak katonasírok, így a szükséges irányt meghatározó táblákat is elhelyezték.