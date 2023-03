Történelmi előzményeit tekintve a XV. századig is visszavezethető a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium históriája, mely a 20. század első felében nyitotta meg mai is látható épületének kapuit. Az intézmény Assisi Szent Ferenc tanításait és hitét követve, valamint a XV. században Esztergomban szolgáló Temesvári Pelbárt ferences szerzetes, skolasztikus író, prédikátor munkásságára tekintve kapta rangját és nevét. A gimnázium áldásos és amellett egynémely időszakokban viharos sorsára jellemző, hogy még az egyházpártolással nem vádolható szocializmus idején is működhetett, mi több, falai között a rendszerváltás utáni korszak baloldali, liberális politikusai közül is többen ott végezték középiskolai tanulmányaikat.

A pannonhalmi főapátsági iskolához a jóhírnevében és tekintélyében hasonló esztergomi ferences iskola ugyanakkor már régóta bővítésre szorult, az oktatói és sportrészleg tekintetében. Szánthó Gellért az MTI-nek adott hét elején közölt nyilatkozatában elmondta, hogy a komplexumbővítés kiemelt eleme egy olyan fedett sportcsarnok, melyben másodosztályú kosárlabda-mérkőzéseket is le lehet majd bonyolítani.

Az igazgató arra is rámutatott, hogy a beruházásban az iskola hat új teremmel bővül, illetve a kollégiumi szárnyban újabb közösségi tereket hoznak létre, melyek között lesz egy galériás aula is. Az iskolaudvaron sporteszközökkel felruházott területet alakítanak ki, illetve egy új, a korábbi szűk áteresztőképességű főbejárat helyett egy lényegesen szélesebb bejáratot építenek meg, vázolta az építkezés fázisait Szánthó Gellért. Az igazgató hozzátette: az esztergomi ferences intézményben négy-, illetve hatosztályos rendszerben 250 diák tanul, akik közül szinte mindenki kollégista.