Újabb csalók próbálnak személyes adatainkhoz és számlánkhoz hozzáférni, most az OTP Bank nevében. A módszer nagyon egyszerű, egy SMS-t küldenek, melyben arra figyelmeztetnek, hogy az adott ügyfél bankkártyáját letiltották. A szöveges üzenet részeként egy linket is küldenek, ahol adataink megadásával már meg is történik a baj. Március 21-én délelőtt kollégánk is kapott ilyen SMS-t.

Az OTP közleményében kiemeli, hogy az online fizetés térnyerésével a csalók is egyre kifinomultabb módszerekkel igyekeznek megszerezni a sokszor gyanútlan, óvatlan áldozatok pénzét. Az egyre szaporodó támadási kísérletek miatt felértékelődött a biztonság. Mint írták, az OTP Bank folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a számla- és kártyatulajdonosok hatékony és könnyen kezelhető beállításokat és mobilbanki funkciókat használhatnak a csalások kivédésére. A bank ügyfeleinek védelmét szolgálja a többlépcsős azonosítás, jóváhagyási folyamat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lakossági betéti- és hitelkártyás, valamint üzleti betéti kártyás internetes vásárláskor meg kell erősíteni a kártyahasználati jogosultságot, majd ezt követően jóvá kell hagyni a vásárlást.

Ilyen SMS érkezik a csalóktól az OPT nevében

Forrás: Beküldött

A Kemma.hu podcastjének legutóbbi vendége Gombos István rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei Rendőr- bűnügyi osztály és bűnmegelőzési alosztály megbízott vezetője volt, aki elmondta, hogy a bankoktól SMS-ben érkező olyan üzenetekre soha sem szabad válaszolni, amelyben a kártyánkhoz vagy a számlánkhoz, netbankunkhoz szükséges adatokat kérnek. Fontos tudni, hogy a bankok sem emailban, sem telefonon és SMS-ben sem kérnek jelszavakat és PIN-kódokat.

Az őrnagy kifejtette, hogy az SMS-eknél szereplő linkek nem a hivatalos netbankos oldalakra terelik az ügyfelet, hanem egy profi informatikus által szerkesztett oldalra. Ide beíratják a figyelmetlen sértettel az azonosítót és a jelszót. Ezt követően a csalók számra már szabad a vásár. Az ilyen oldalaknál jellemző, hogy kevésbé jól kidolgozottak. A szövegszerkesztővel készült oldalaknál feltűnő lehet a rossz magyarság.