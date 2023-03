− Most munkaügyben vagyok itt, mert magyarul is beszélő idegenvezetőként dolgozom az IBUSZ-nak. A nyarakat éppen ezért a török tengerparton fekvő Antalyaban töltöm. Telente viszont otthon vagyok, Gaziantepben a családommal. Február 6-án is otthon voltam a családdal a társasház negyedik emeleti lakásában − részletezte. Hozzáette: azon a bizonyos napon, éjszakán mindenki aludt, amikor a családfő furcsa morajra ébredt hajnali négy óra után pár perccel. Már átélt két földrengést, így egyből tudta, hogy ismét mozog a föld. Ám ami ezután következett, arra ő sem számított.

Soha nem tapasztalt érzés volt, a hangok és a fények miatt azt hittem, itt a világvége. A gyerekek sírtak, a tárgyak leestek és összetörtek, sikítozás és kiabálás hasított a hajnali csendbe. Tudtam, hogy a negyedik emeletről nincs értelme lemenekülni az utcára, mert ha összeomlik a ház, mind meghalunk.

Később kiderült, hogy ez jó döntés volt, mert számos épületben azok kerültek életveszélybe, akik éppen a folyosón menekültek, amikor kártyavárként dőltek össze a házak.

Tugba, a legidősebb lány egy papucsban és pizsamában indult el és nővérként a mai napig segít a sérültek ápolásában

Fotós: Fethi Taş / Forrás: Beküldött

Fethi azt kérte a gyerekektől, hogy álljanak az ajtófélfához vagy bújjanak az asztal alá. Utólag tudta meg, hogy ilyenkor valóban ez a legjobb lehetőség a túlélésre, vagy ha egy nagyobb tárgy, például egy szekrény vagy ágy mellett lefekszik valaki a padlóra. Sokan így élték túl egy-egy ház összeomlását, mert a leomlott falakat több esetben felfogták a nagyobb kiterjedésű bútorok.

− Két percen át tartott az egész. Életem leghosszabb két perce volt ez. Amint vége lett, leszaladtunk az utcára és beültünk az autóba. Azonnal olyan helyre hajtottam, ahol nincsenek magas épületek. Ott kezdtük telefonon megnézni, hogy mi történt. De ez sem volt egyszerű, mert a telefonos szolgáltatás sem működött megfelelően. Felhívtuk a rokonokat és csak annyit kérdeztünk, hogy jól vannak-e. Ha azt mondták, hogy igen, már le is tettük a telefont és hívtuk a többieket. Csak órákkal később mertünk egy rövid időre visszamenni a lakásba a legszükségesebb holmikért és egy kis ennivalóért − idézte fel Fethi.

Azt is elárulta, hogy ezután bezárták a lakást, mert sejtették, hogy egy ideig nem tudnak visszatérni. Igazuk is lett, mert délután újabb, hasonló erősségű rengés rázta meg a környéket. Akkor azok az épületek is összedőltek, amelyek előtte csak megrongálódtak. Volt egy körzet, amely szinte a földdel vált egyenlővé. Fethi szerint isteni szerencse, hogy az ő házuk kibírta a földmozgásokat és nem vált lakhatatlanná sem. Ezt persze akkor még nem tudták. Két napig éltek az autóban.

Antalyában idegenvezető

Fethi Taş hivatalosan 1979. január elsején született, ez szerepel a személyi igazolványában. Valójában azonban 1976. március 6-án látta meg a napvilágot. Mint mondta, ő még ahhoz a generációhoz tartozik, akinek a születését az iskolai tanulmányok kezdetén regisztrálták. Így sokan születtek egy év január első napján. Ráadásul még az a furcsaság is megesett, hogy a húgát és a nővérét egy napra regisztrálták, ezért papíron ikrek lettek. Így utólag Fethi lett a legfiatalabb testvér.

A kurd származású török férfi a nagynénje után jött hazánkba 2001-ben, s itt kereskedőként dolgozott. Öt év után hazaköltözött, s amikor 2009-ben magyarul is beszélő idegenvezetőt kerestek, Antalyába ment dolgozni. Azóta több utazási iroda alkalmazásában dolgozott a turistaparadicsomban, jelenleg az IBUSZ alkalmazza. A pandémia alatt főiskolai diplomát is szerzett idegenvezetőként. Hat gyermeke közül négy lány és két fiú, a legidősebb 26, míg a legfiatalabb 9 éves.

− Néha beindítottam a motort, hogy ne fagyjunk meg a februári hidegben. Éjjel mínusz 4 fok volt. A harmadik napon az egyik barátomhoz mentünk. Ott azonban annyian összegyűltünk, hogy aludni sem lehetett. Átköltöztünk egy hatalmas, hideg kiállítási csarnokba, de ott meg szinte vécére menni vagy akár kezet mosni sem volt egyszerű. Viszont szörnyű történeteket meséltek a túlélők halálesetekről − tette hozzá a török idegenvezető.

Mint megtudtuk, a legdöbbenetesebb történetek arról szóltak, hogy az összedőlt épületek alatt hallották a rokonok, a családtagok kiabálását, de nem tudtak nekik segíteni. Sokszor a mentést végzők sem tudtak időben érkezni, mert használhatatlanok lettek az utak is. Ráadásul egy ilyen katasztrófánál a káosz is elkerülhetetlen az életmentési szervezésben.

A jéghideg kiállítási csarnokban rengetegen zsúfolódtak össze a törökországi földrengés után, így egy nap után továbbálltak innen

Fotós: Fethi Taş / Forrás: Beküldött

− Végül a szülőfalumban, rokonoknál kaptunk menedéket. Ott töltöttünk egy hetet, majd engedélyt kaptunk arra, hogy visszaköltözzünk a lakásba. Addigra már kiderült, hogy szerencsére a szűk családból senkit nem veszítettünk el. Hat távoli rokonunk viszont nem élte túl a katasztrófát. Az egyik családban az apát, anyát és két gyermekét vesztettük el, a másikban egy tanárként dolgozó apa és ötéves kisfia maradt a romok alatt.

Van, ahol kétmillió dollárt találtak

Amikor katasztrófahelyzet van, mindig megjelennek a nyerészkedők, a fosztogatók, a kincstolvajok is. Fethi Taş szerint ez most azért nem volt annyira jellemző, bár sokan éheztek is, amikor hirtelen semmijük sem maradt. A hatóságok igyekeztek beazonosítani, hogy melyik lakóépület alatt milyen értéket találtak és azt visszajuttatni a túlélőknek vagy a rokonoknak. Volt olyan lakás, ahol kétmillió dollárt találtak, másutt pedig rengeteg aranyékszert. Ezeket a rendőrség kezelte, de 180 ezer összedőlt épület esetében, amelyek közül sok az akár 40 lakásos társasház nyilván előfordulhat, hogy nem mindent az eredeti tulajdonosa vagy a hatóság „talál meg”.

Fethi Taş elmondta, hogy magyar tévések, újságírók is megkeresték, szinte önkívületi állapotban nyilatkozott a helyszínről a híradóknak. De segíteni többet nem tudott, hiszen a családjáról kellett gondoskodnia. Lánya nővérként segített az első perctől kezdve, papucsban és pizsamában rohant el az első hívó szóra és azóta is segít, ahol tud. A kisebbeket próbálta kímélni a hírektől, de ez szinte lehetetlen volt, mert minden híradás erről szólt és szól azóta is.

A legmegrázóbb nekem, hogy a gyerekek azóta is sokszor úgy érzik, mintha remegne a föld. Ez egyfajta poszttraumás stressz. Ki tudja, mikor múlik el.

Az iskolai oktatás már újraindult, de nem kötelező. Van olyan osztály, ahová nem minden diák tér vissza. Ahol lehetséges, éppen ezért gyermekpszichológus próbálja megkönnyíteni ennek a traumának a feldolgozását − magyarázta.