Csaknem háromszáz terv született, amelyet másodéves és negyedéves hallgatók készítettek. Ezekből állítottak össze egy izgalmas kiállítást is, amelyet a Tulipános Házban állítottak ki. Itt tartották azt a bemutatót is, ahol Tatabánya mellett a tanszék és az ifjú tervezők is beszéltek elképzeléseikről. Kiadvány is készült. Az elkészült tervdokumentáció kiváló gondolatébresztő lehet majd az építkezések, beruházások során.