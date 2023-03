Citromos-mákos, pisztáciás és eperízű macaron. Csak néhány a sárberki cukrászda Nemzeti Macaron-napi kínálatából. Mert ezeken kívül több különlegességgel is készült Sajdliné Rabóczky Beáta cukrászmester, tulajdonos ügyvezető: belga csokoládés, sóskaramellás, whiskys, és baileys ízű finomság is kínálta magát március 19-én, vasárnap a pultban. Az ok pedig, hogy miért vasárnap szervezték az akciót a Stop cukrászdában, egyszerű.

– Hétfőnként zárva tartunk, így egy nappal korábban készültünk az idei ünnepre. A végeredmény 500 macaron lett. Az apró sütemény a korábbi évekhez hasonlóan most is nagyon népszerű volt. Öröm, hogy egyre jobban keresik a vásárlók, annak ellenére, hogy ez igazából a francia cukrászdák habkönnyű édessége – mondta Beáta, akinek az elkészítés egyre inkább rutinná vált az elmúlt évek alatt. Mint mondta, nagyon szereti készíteni az édességet, annak ellenére, hogy rengeteg odafigyelést igényel a sütemény.

Ezek a szemet gyönyörködtető, színes habcsókkorongok mandulalisztből készülnek. Mégis azt kell hogy mondjam, a macaron lelke a tojáshab

– árulta el a legfontosabb kulisszatitkokat a készítő, azt is elárulva, hogy a tojásfehérjét felverés előtt érdemes szobahőmérsékleten állni hagyni, majd folyamatosan kell adagolni hozzá a cukrot. Ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, biztosan nem lesz folyós a korong.

Pici, de mutatós A különleges és színes édességek nemcsak önmagukban mutatósak, de tortadíszítéshez is kiválóak. A francia finomságért 550 forintot kérnek a cukiban.

Beáta a krém fontos alapanyagait is kiemelte: a tökéletes macaron magas zsírtartalmú tejszínt és magas kakaótartalmú csokoládét kíván. Tőle az 1975 óta családi vállalkozásként működő cukrászda alapítója, Rabóczky Jánosné Erzsike Venesz díjas aranykoszorús mestercukrász vette át a szót, aki elmondta, a falatnyi érmék a cukrászda mindennapos kínálatában is megtalálhatók, persze nem ekkora mennyiségben.