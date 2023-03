A Kultsár-nap gálaműsora zárta le az egész hetes programsorozatot az intézményben – mondta lapunknak Sipos Sándorné igazgató. Felidézte, 1997-ben vette fel az iskola az író, szerkesztő, kiadó és színigazgató, Kultsár István nevét, azt követően kétévente rendeztek Kultsár-napot. 2017-ben határoztak úgy, hogy minden évben megrendezik a programot, ötévente, így idén is, a Kultsár-hetet.

A hét során szavalóversenyt rendeztek, ahol a gyerekeknek slam poetryvel kellett készülniük. A történelmi verseny sem maradt el, és különféle sporteseményekre is várták a diákokat. Az eseménysorozat utolsó napján gálaműsorral készültek a fiatalok, amelyre a város és a Tatabányai Szakképzési Centrum vezetőit, partnereiket és nyugdíjas kollégáikat is várták. A gálaműsorban Kultsár István életéről láthattak színdarabot a résztvevők, de népdaléneket, kórusművet is hallgathattak.

Turi Bálint alpolgármester, korábbi igazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, egy korábbi beszédében az iskolát egy nagy tölgyfához hasonlította, amely nemcsak létezik a világban, hanem környezete hasznára válik. Úgy látta, a Kultsárban a tanárok és a diákok is jó teljesítményt nyújtanak, az intézmény pedig egyre erősödik, az udvar és az épület is esztétikus, ahová jókedvű gyerekek járnak.