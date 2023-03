A bicskei Kutyaovi Állatvédő Egyesület Facebook-oldalán olvasható, hogy egy hölgy, Adri kutyasétáltatás közben látta az esetet. A kutyát kihajították egy autóból, az állat pedig vonyítva, sokkos állapotban rohant be az erdőbe.

Pár óráig keresték az ebet, de esélyük sem volt megfogni. Besötétedett, a kutya pedig sokkos állapotban cikázott a főút és az erdő között. Az volt a tervük, hogy másnap visszatérnek, hátha addigra megnyugszik és sikerül becsapdázni.

Aznap este egy másik hölgy is arra járt, munkába menet, és meglátta a kutyát a sötétben. Megállt, kinyitotta a kocsi ajtaját, az eb pedig rögtön be is ugrott. Adri a Facebookon felvette a megtalálóval, Anival a kapcsolatot, reggel pedig gondozásukba vették a négy év körüli, foxi jellegű kutyust. Az állat a Liget nevet kapta az állatvédőktől.