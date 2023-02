Boldogan játszanak az óvodások az új, Csukás István Óvoda udvarán. Az épületet még tavaly tavasszal adták át, a gyerekek pedig szeptembertől költözhettek az új helyükre. Addigra elkészült az udvarra tervezett új játszótér, ahol önfeledten játszhatnak a gyerekek. Ősz Ferenc, a település polgármestere elmondta, hogy az európai szabványoknak megfelelő játékokat a Magyar Falu Program 5 millió forintos pályázatából valósították meg. Az udvarra hinta, tányérhinta, rugós lovacska és mászóvár is került. A gyerekek imádják az új óvodát, a hatalmas, modern csoportszobákat és az udvari játékokat is. Még a téli hidegben is szívesen kimennek, hogy hintázzanak, ugráljanak, kifutkározzák magukat.

A település vezetője elmondta, hogy az új épület megépítésével az általános iskola tanteremproblémáit is meg tudták oldani. Ugyanis az 1-2-3. osztályosok megkapták a régi óvoda épületét, így a Fekete István Általános Iskola főépületében csak a negyedik osztálytól járnak a diákok. Ezzel felszabadult annyi tanterem, hogy csoportbontásban is tudnak a gyerekek tanulni. Ráadásul a Belügyminisztérium jóvoltából hamarosan egy tornaszobát is kap az intézmény. Ehhez az önkormányzat megvásárolt egy több mint 4 ezer négyzetméteres területet az iskola mögött. A tervek szerint itt fog állni az új épület.

Az összes járdát felújítanák A település önkormányzata szeretné az összes járdát felújítani. Korábban sikerült a hivatalhoz és az iskolához vezető járdákat felújítani. Idén a vasútállomás felé vezető szakasz van soron.

– A településen több ezer méter járda van, ezek olyan rossz állapotban vannak, hogy a felújításukat már nem tudjuk tovább halasztani. Szakaszosan szeretnénk a következő években felújítani őket. Most a vasút­állomáshoz vezető mintegy 330 méteres szakaszra kaptunk támogatást – mondta lapunknak Ősz Ferenc polgármester.

– A Belügyminisztérium Tanuszoda Tornaterem-fejlesztési Programjának köszönhetően egy új tornaszoba épülhet az iskola udvarára. Az épületben egy 288 négyzetméteres tornaterem, illetve öltözők és kiszolgáló helyiségek lesznek – árulta el Ősz Ferenc polgármester, aki hozzátette, a tornaszoba teljes költségét és a kivitelezési munkákat is a kormány biztosítja.

A faluház felújítása is elkezdődött, legalábbis a TOP PLUSZ pályázat keretében a szükséges támogatást már megítélték a településnek. A tervek szerint az épület teljes gépészetét lecserélik. A mostani, közel negyven­éves gázkazán nagyon sokat fogyaszt. A tervek szerint hőszivattyúra szeretnék lecserélni. Illetve az épület belső kialakítását is korszerűsíteni szeretnék, hogy a kor követelményeinek megfelelően tudják a település programjait megtartani benne. Ha minden jól megy, akkor az év második felében el is kezdhetik a felújítást.