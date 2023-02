A maskarában érkező vendégek üdvözlőitalt kaptak. A belépők, a támogatójegyek és a tombola is egy célt szolgált: vásárlásukkal a bokodi Móra Ferenc Általános Iskolát lehetett támogatni. Világi-Kollár Gabriellának, a szülői munkaközösség vezetőjének értékelője szerint minden várakozást felülmúlt a résztvevők létszáma, és további jó hírrel is szolgált a bevétellel kapcsolatban: összesen félmillió forint gyűlt össze aznap este.

A jótékony forintoknak már meg is van a helyük: játékokat és sporteszközöket vásárolnak, amelyek az oktatási intézmény udvarára kerülnek. Gabriella ezúton is szeretné megköszönni mindenki segítségét, és végtelenül büszke a bokodiak összefogására. A főszervező a közeljövő terveiről elárulta, hogy hasonló jótékonysági eseményt szerveznek majd máskor is, ahol minden bizonnyal fontos szerep jut a lampionos díszletnek.