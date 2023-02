Ünnep 20 perce

Németekkel, angolokkal együtt ünnepelt Esztergom

Becket Szent Tamás napi rendezvényt tartottak február 25-én Esztergomban, ahol hagyományosan a szentről elnevezett magaslaton lévő kápolnánál és a várban találkoztak a résztvevők. A keresztény gyökerek, közös értékek és európai identitás témáival foglalkozó ünnepségen előadásban szólalt fel Kiss-Rigó László püspök, Palkovics László, a Szent István Egyetem kuratóriumának elnöke és Hernádi Ádám polgármester is. A prózai részek között a dorogi kötődésű Varga Miklós rockénekes több zeneszámot is előadott, köztük természetesen a legendás Vén Európa dalt is.

Két év kihagyás után tartották meg az idei Becket-ünnepséget Forrás: 24 Óra Fotós: Pöltl Zoltán

Két év kihagyás után február 25-én rendezte meg a Rudnay Sándor Alapítvány a Becket Szent Tamás napi ünnepséget. A két esztergomi helyszínen – az anglikán szentről elnevezett hegy tetején lévő kápolnánál és a vár lovagtermében – megtartott eseményen mások mellett Palkovics László, a Szent István Egyetem vezetőségi tagja is előadásban szólt az ünnepség közönségéhez, többek között a magyar haderőfejlesztésről. Palkovics László a magyar gazdaság európai szintű eredményeiről beszélt

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra Az ünnepség második felében az esztergomi vár lovagtermében gyűltek össze a résztvevők, a kormánypártok helyi képviselőit, a hatóságok, intézmények, civil közösségek vezetőit, a kulturális, gazdasági, sportélet prominenseit Kiss-Rigó László az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. Az egyik legnagyobb figyelmet kétségkívül Paul Fox, az Egyesült Királyság budapesti nagykövetének és Palkovics László, a Szent István Egyetem kuratóriumának elnöke előadása kapta. Paul Fox brit nagykövet az anglikán mártír életművét méltatta

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra A nagykövet köszöntőjében többek között rámutatott, hogy fontosnak érzi a magyar Bánfi Lukács magyar érsekkel jó barátságban lévő Becket Szent Tamás élete és munkássága üzenetét, különösen most a 21. században. Paul Fox kiemelte, hogy számára nagy jelentőséggel bír, hogy az anglikán érsek miként érte el céljait példaértékű keresztény hite alapján. Ökumenikus ima a hegyen

Az esztergomi Becket Szent Tamás napi program a hagyományoknak megfelelően ezúttal is az angol egyházi személyről elnevezett Szent Tamás-hegyen, a kápolnánál indult, ahol ökumenikus szertartáson tartottak áhítatott, majd a vár lovagtermében egy kisebb konferencia keretein belül hallgattak meg eladásokat a résztvevők. A kápolnánál rendezett liturgikus eseményen Kiss-Rigó László Szeged-Csanád megyei püspök vezetésével a magyar protestáns és az anglikán egyház egy-egy képviselőjével karöltve álltak az hívek elé. A Miatyánk imádsággal záruló áhítat után az egyházi és világi vezetők egy-egy mécsest helyeztek el a mártírhalált halt canterbury érsekéről, Anglia prímásáról elnevezett kápolna oltárán. Palkovics László expozéjában a magyar gazdaság európai viszonyokhoz való összevetése mellett hadiipari fejlesztésekről is beszélt. Ez utóbbiról egyebek mellett elmondta: „A magyar hadiipar jelenlegi fejlesztése a német-magyar együttműködés egyik kiváló példája, melynek révén egy 2016-os kormánydöntést követően kiemelt üggyé vált a hazai hadiipari korszerűsítés.” − A külföldi technika vásárlásával együtt a fegyverek, hadi eszközök gyártása is megkezdődött Magyarországon - mondta az elnök, aki részletekbe menően is kifejtette, hogy a németekkel közösen öt magyar város üzemeiben az elmúlt három évben indult el hadijárművek, fegyverek, felszerelések gyártása. Kiss-Rigó László a Szent Tamás-hegyen lévő kápolnánál záróimádságot mondott

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra Az expozék második részét Arne Gobert, a Német Üzleti Klub elnökének és P. Sárai-Szabó Kelemen OSB, perjel előadásai adták. Az ünnepség zárszavában Hernádi Ádám polgármester többek között kifejtette, hogy Esztergomnak fontos törekvése a keresztény gyökerek, közös értékek és európai identitás megőrzése a közösségépítéssel. A polgármester leszögezte, hogy Esztergom a hit, a tudás és az értékmegőrzés városa.

