Mivel Luca túl szelíd, hogy szabadon engedjék, nem volt rajta se jeladó, se lábgyűrű. Végül csütörtökön reggel sikerült a szökött szárnyas nyomára bukkanni. A jó hírről a madárvédők számoltak be a közösségi oldalukon.

- Szerda este is már majdnem sikerült, csak egy lépés hiányzott hogy elég közel jöjjön, ekkor azonban felbukkant egy kutyasétáltató a parton és Luca megijedt. Egy közelben álló keresztre szállt fel és az egész éjszakát ott töltött. Reggel is ott találtuk, majd tett egy nagy kört a levegőben, végül ismét leereszkedett az emlékműre. Innen csaltuk le ennivalóval - mesélte Márton András, aki azt is hangsúlyozta, hogy az a három nap, amíg Lucát keresték, nagyon megviselte az állatmentőket.

Lucát a szökését követően először Dömös, majd Pilismarót felett látták repülni. Később Budapesten, a Kútvölgyi Kórház közelében egy háztetőn pihent meg, majd egy alacsony manőverrel suhant át Újpest felett. Később felbukkant Csömörön, aztán útba ejtette Tahitótfalut és Bogdányt is. A nagy kaland után végül visszatért Dömösre, ahol egy darabig a Duna-parton egy kidőlt fán gubbasztott.

András szerint a gólya ugyan megpróbált később hazarepülni, de az erős szél Zebegény irányába sodorta. Szerdán este újra Dömösön bukkant fel a tékozló madár a Duna közelében. Itt végül sikerült megfogni és visszavinni a meleg, biztonságos otthonba, ahol békében vészelheti át a hideg napokat.