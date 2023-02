Varga Lilla és Mike Ariel zenés felvezetője után Csikós Gábor muzeológus, fényképész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a különleges tárlatot. Mesélt az alkotó szakmai útjáról,. Kiemelte: 2010-re alakult ki Harmos Csilla egyedi stílusa. A fényképezést alkalmazott mesterségként műveli – fogalmazott. Egyéni látásmódját képeken keresztül közli. Nagyon sok portrét készít, megörökíti emberek, családok fontos pillanatait, s mindez magas esztétikai minőségben, rendkívüli igényességgel teszi. A pillanat előtti és utána bekövetkező cselekmények is érdeklik, így születnek a sorozatai.

Mostani kiállítása más műfaj, mint amit eddig megszoktunk tőle – fogalmazott Csikós Gábor. Sarajevo van középpontban, amely a 20. században többször is reflektorfénybe került. Túlnyomórészt muszlin vallású bosnyákok élnek itt a római katolikus horvátok és pravoszláv szerbek mellett. Innen indult 1914-ben az első világégés, majd 1984-ben az első téli olimpia helyszíne volt, s harcok dúltak az 1991-ben kitört délszláv háborúban. Ennek még ma is megvannak a nyomai, ám az itt élők gazdag kultúrája, tíz év alatt visszahozta a nyüzsgést. Ezt próbálja láttatni velünk Harmos Csilla éteri szépségű fotóin keresztül. Nagy része az óvárosban készült. Emberekkel, különleges pillanatokkal, mint amilyen egy esküvő volt.

Harmos Csilla a megnyitó után elmondta: többször utaztak már át Sarajevon, s a város különleges miliője fogta meg. A kultúrák találkozása, a ködös reggelek, a temetők, a fehérre festett házfalak.

A tárlat március 23-áig tekinthető meg.



Sarajevo – Európa Jeruzsáleme

Itt járt elsőként villamos a kontinensen, itt dördült el az a lövés, amely után kezdetét vette az első világháború és itt volt a modern kor leghosszabb ostroma – olvasható a kiállítás egyik ismertetőjén.

Most békés kávézók, eklektikus városkép és sok-sok kutya fogadja a látogatót Szarajevóban. A város egyedülálló légkörét a történetét alakító négy vallási csoport által hátrahagyott épített és más kulturális javak adják. Néhány száz méteren belül katolikus és ortodox templom, mecset és zsinagóga is található.



Harmos Csilla kiállításán sokan vettek részt. Az alkotó lételeme a fotózás.