– Ma már az Északi-Középhegységben kóborol, ahol viszont már enélkül is akadtak problémák. Minden bizonnyal ez az állat is ejt el zsákmányt, ami tovább rontja a már így is nehéz helyzetben lévő vadgazdálkodást. Ugyanis egyre több farkas tűnik fel az Északi-Középhegységben, ezek nagy eséllyel már falkában támadnak. Az őzek, muflonok után most már a szarvast is megtámadják, de juhtenyésztők is számoltak már be jelentősebb károkról – tette hozzá Pap Gyula.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a fővárosban, illetve a vidéki településeken élőknek félniük kellene az erdőben kirándulni, a farkasok ugyanis jellemzően nem veszélyesek az emberre. A legtöbb esetben nem is észleljük jelenlétüket. Azonban, ha mégis összetalálkoznánk velük, a legfontosabb, hogy megőrizzük a hidegvérünket. A farkas az esetek döntő többségében ugyanis kitér az utunkból.