A közleményben azt írták: az ivóvíz minőségét szabályozó, január közepén hatályba lépett új rendelkezések a korábbinál is nagyobb hangsúlyt helyeznek az ivóvízzel összefüggő kockázatok csökkentésére. Hozzátették: az új európai uniós szabályozás révén további lehetséges szennyezőkre terjed ki az ivóvízminőség ellenőrzése. Felhívták a figyelmet arra, hogy a népegészségügyi és vízügyi hatóságok, valamint az ivóvíz-szolgáltatók az ivóvíz minősége szempontjából releváns veszélyeket a vízforrásoktól egészen a fogyasztói csapig ellenőrzik.

Az új szabályozás arra is kiterjed, hogy milyen lépésekkel valósítható meg az egészséges ivóvízhez való hozzáférés mindenki számára – emelték ki. Jelezték: a jó minőségű, biztonságos csapvíz olyan kincs, amelyhez a világon több milliárd ember nem jut hozzá. Mint arról mi is beszámoltunk, a hatóság figyelemmel kíséri az ivóvíz ólomtartalmát is, ennek érdekében egy kockázati térképet is készítettek, melynek segítségével bárki megtudhatja, lakóhelye szerint mekkora az ivóvízben előforduló ólom kockázata. A térkép a www.efop180.antsz.hu oldalon érhető el.

A honlapon azt írták, a térkép az országos ólomkockázat-felmérés eredményein alapul, amelyben 2800 mintát vizsgáltak meg. A kockázat pontosabb meghatározásához a honlap látogatói használják a kockázati kalkulátort is – ajánlotta az NNK. Írták, Magyarországon a vezetékes csapvíz a legtöbb településen kiváló minőségű, de az elosztóhálózatban – annak nem megfelelő anyaga vagy állapota miatt – bizonyos káros anyagok, köztük az ólom is megjelenhetnek benne.