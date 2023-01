Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik mostanában szeretnének bútort vásárolni. A pandémia előtti években viszonylag lassabb ütemben drágultak a faanyagok, vasalatok és a szekrények, egyéb termékek gyártáshoz szükséges további eszközök. Ezzel szemben az elmúlt két évben a járványhelyzet miatti korlátozások eredményeként, illetve idén, a háború miatti ellátási problémák hatására is drasztikus áremelkedés figyelhető meg.

– Amíg korábban 12–16 ezer forint volt egy tábla fehér bútorlap, addig most ez a termék 28 ezer forintba kerül. Erre van a legnagyobb kereslet, hiszen a bútorok vázát jellemzően ebből csinálják. Három esztendővel ezelőtt az amerikai dió faanyag tábla darabja 68 ezer forint volt, most már 100–104 ezer forintért szerezhető be – magyarázta Hertlik Ferenc.

A piliscsévi szakember elmondta, hogy az otthonfelújítási program eddig jelentősen felpörgette a piacot, például a megrendelőinek nyolcvan százaléka a támogatásokból vásárolt bútorokat. Azt is elárulta, hogy jellemzően konyhabútorokra, gardrób- és előszobaszekrényre kapnak megrendeléseket a magánszemélyektől. A kérdés viszont az, hogy mi várható akkor, ha kifutnak a programok.

Sok selejtes termékkel találkoznak

A piliscsévi asztalos rámutatott arra is, hogy egyre több a selejtes, rossz minőségű áru, ami nagyban megnehezíti a munkájukat. A járványidőszakban a gyártók jóval kisebb kapacitással dolgoztak, az alapanyaghiány miatt nem lehetett tartani az ígért határidőket sem. Jellemzően Ausztriából és Németországból származó bútorlapot használnak, de a két országban jóval kisebb volt a termelés a megszokottnál – a gyártók eközben árat is emeltek –, a piacon elérhető termékeket hamar elkapkodták. Gyakorlatilag a karácsony előtti időszaknál is nagyobb volt a forgalom a pandémia alatt. Úgy véli, hogy ha az alapanyag­árak nem is, de a munkadíjak valamelyest csökkenni fognak, ami akár a minőség rovására is mehet.

– A drágulás hatására már a kisebb munkákra is olyan árajánlatok jönnek ki, melyeket sokszor nem is érdemes kiküldeni az érdeklődőknek, mert úgysem fogják elfogadni. A korábbihoz képest jóval nagyobb összegért juthatunk hozzá az alapanyagokhoz, a költségeink miatt a munkadíjat is emelni kellene. Ha erre nincs lehetőség, akkor viszont meg kell próbálni növelni a hatékonyságot, hogy minél kevesebb időt fordítsunk egy-egy bútorra. Most olyan magasak az alapanyagárak, hogy ha tíz százalékot csökkennének, gyakorlatilag észre sem vennénk a változást – vélekedett.

Hertlik Ferenc szerint azt is figyelembe kell venni, hogy a műhelyben a háromfázisú gépek működtetése miatt magasak a villanyszámlák, emellett a drága üzemanyag miatt is emelniük kellett a munkadíjon. Úgy véli, hogy jövőre jóval kevesebb megrendelést kaphatnak az asztalosok és a szakemberek versenyezni fognak abban, hogy ki vállalja el legolcsóbban az adott munkát.