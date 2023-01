– Egy kis rózsakertet szeretnénk kialakítani a református templomnál, amelynek a közelében fut a kerékpárút és a Lilla-forrás is. Sajnos ez most nagyon el van hanyagolva, ezért keressük a megoldást a polgármesterrel a terület rendezésére – mondta a lelkész a reformatus.hu-nak, hozzátéve, a templom felső részén kiállítási termet szeretne kialakítani, illetve a parókia udvarának egyik részén sátorozóhelyet álmodott meg, ahol hittantábort is tudnak majd szervezni.

A lelkipásztor lapunknak elárulta, hogy a gyülekezeti élet is egyre jobban felpezsdült. Hamar befogadták, szeretettel fordulnak felé és férjéhez, szívesen munkálkodnak együtt. Folyamatosan ötletelnek a gyülekezeti élet fellendítéséért.

– Szolgálatomat meghatározza, hogy együttműködünk, küzdünk és dolgozunk a közös célért. Az egyházközség nem egyszemélyes. Úgy hiszem, akkor működik jól, ha mindenkinek van feladata, és szívesen részt vesznek benne – emelte ki.

Ajándék

Különleges áldásban volt része a lelkipásztornak, hiszen múlt év végén barátaiktól kapott ajándékot a Szentföldről, a Jordán forrásának vizéből, így várhatóan ezzel keresztel majd. Advent idején egy ökumenikus alkalmon a betlehemi láng is világított náluk. Klára meghatónak nevezte, milyen örömmel fogadta a gyülekezet a forrásvizet és a lángot.

– Megélhettük, hogy a béke lángja a Szentföldről és a Jordán vize itt találkoztak.

Klára szolgálatához tartozik a hittanoktatás is. A helyi általános iskola mind a nyolc osztályában ő foglalkozik a diákokkal, és az óvodában is hirdeti az igét.

Mint azt lapunk megtudta, Dunaalmáson erre az évre huszonegy keresztelési előjegyzés érkezett, köztük két család, a gyerekek közül többen konfirmálni szeretnének pünkösdkor.