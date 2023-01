A világjárvány miatt tavalyelőtt elmaradt a gyerekek számára is igazán élvezetes foglalatosság, 2022-ben szűk körben, csak az óvodásoknak rendezték meg, idén január 26-án pedig ismét az anyukák, nagymamák részvételével, így nem is csoda, hogy szinte alig akadt szabad hely az asztaloknál – számolt be a település weboldalán.

Pillmann Katalin óvodavezető elmondta: egy időben nem jutottak kacsatollhoz, majd érkezett Pillmann Józsefné, Erzsike, aki évek óta minden kacsavágásnál még a kopasztás előtt gondosan összegyűjti a szép tollakat, s felajánlja az óvoda részére.

Ezúttal is rengeteg tollat terítették szét az asztalokon, s indulhatott is a tollas bál, mint a régi szép időkben, amikor még a házaknál gyűltek össze téli estéken az asszonyok a fosztáshoz.

Valamikor a gyerekeket csak akkor engedték asztalhoz, amikor napok, hetek múltával a tollfosztás végéhez közeledtek, s a házigazdák vendéglátással, kaláccsal köszönték meg a segítséget. Érthető is volt annak idején a gyermekek „távoltartása”, hiszen a kicsik most is huncutkodtak: időnként élvezettel fújtak a pihék közzé, a szorgoskodás zárásaként pedig ugyanolyan élvezettel majszolták a finom foszlós kalácsot és tejeskávét, majd az ebédet két nagymamának köszönhetően ízletes forgácsfánkkal és süteménnyel koronázták meg.