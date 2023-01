Ünneplőbe öltözött a természet az egész Komárom-Esztergomot érintő havazás nyomán. Megmutattuk már nektek a ködös Tatabányát, a porcukorral borított Kőpitét és azt is, ahogy az oroszlányiak örülnek a hónak. Jöjjön most egy csokor kép a hófátyolba öltözött Gerecséről is.