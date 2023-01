Javítani kellene a vezetési kultúránkon

Dr. Farkas Károly elmondta azt is, hogy az utakon rosszul beállított fényszóróval közlekedő járművekkel is találkozik. Kellemetlen, amikor a mögöttünk haladó autó fénye a tükrök által elvakít bennünket. Egyesek úgy vesznek részt a forgalomban, hogy autójuk belső, vagyis a gépkocsik bal izzója kiégett, így sötétben azt sem lehet eldönteni, hogy gépkocsi, vagy éppen motor közeledik felénk. Arra is láthatunk példát, hogy néhányan szabálytalan színű izzót szerelnek be előre, amelyek szintén megtéveszthetnek. Bár a műszaki vizsgáknál a világítást is ellenőrzik, érdemes utána a tulajdonosoknak is megnézni, nem állítódtak-e el a fényszórók. Úgy véli, hogy a vezetési kultúránkon még lenne mit javítani.