Zsani és Isti mindig is szerette járni a magyarországi borvidékeket, legyen szó akár Villányról vagy például az egri Szépasszonyvölgyről, régi vagy modern pincékről, pincészetekről. A szívük csücske azonban a neszmélyi borvidék. Mindeközben pedig Tatabánya szívében Isti testvérével, Melivel közösen megalkották a maguk kis borbirodalmát, ahol már most több mint százféle nedűt kínálnak. Kimérve és palackban is. A kínálat pedig csak bővülni fog.

− 2022 májusában nyitottuk meg a Boráriumot, ami egyben vinotéka is. Korábban is borbár volt itt, szívesen jártunk ide. Szerencsére egyre több harminc alatti fiatal is betér hozzánk. Baráti társaságok, párok együtt ugyanúgy érkeznek, hogy igényes környezetben, finom borokat kóstolva töltsék nálunk az estéjüket − meséli Isti, aki szerint társasági program is lehet a borozás, és ezt egyre többen ízlelik meg.

Vannak, akik például úgy érkeznek, hogy vörös napot tartanak, és akkor olyan nedűkből kérnek válogatást, vagy épp nyáron laza fröccsök társaságában váltják meg a világot. Itt már nem a mértéktelen borozás a célja a közös programoknak, hanem színvonalas kísérője, mondhatni zamata a bor maga. A Borárium pedig, Isti és Meli eddigi tapasztalatai, stílusa miatt barátságos, minimalista otthona.

Jó társaságban, jó borokkal repül az idő

Itt csak a borok hivalkodnak. A közelmúltban is szerveztek például borkóstolót, amelyen még fahordós rozét is kínáltak. Mint megtudjuk, van is igény hasonló boros rendezvényekre Tatabányán. Például ezen a legutóbbi kóstolón még az utolsó pillanatban is érkeztek vendégek, hogy bár nem jelentkeztek be korábban, mégis szívesen csatlakoznának.

Kinek a testes vörös, kinek a könnyed fehérbor, vagy épp a rafinált cuvéé a kedvence

Fotós: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

− A célunk egyértelműen minél több olyan borral bővíteni a kínálatunkat, amelyek nagykereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, de természetesen ilyeneket is kínálunk. Ami nagy előny, hogy nálunk meg is lehet ezeket kóstolni, vagyis nem történhet meg az, hogy valaki az áruházi polcról leemel egy palackot, aztán amikor otthon kinyitja, rájön, hogy nem is ízlik neki. Mi magunk is mindent tesztelünk, legyen szó akár a nedűkről, akár a sajttálakról − meséli Isti.

Azt is megtudjuk, hogy volt, amikor 25 féle olivabogyó sorakozott otthon, és ha megláttak egy újat, azt is megvették, hogy a borokhoz leginkább illőt találják meg. De ugyanígy volt a sajtokkal is. Külön-külön a borokkal és egymással is keresték a tökéletes kombinációkat. Sőt, már Borárium-tálat is összeállítottak így különböző magvakkal, dióval, sonkákkal, hogy a borozás igazi gasztroélmény legyen a vendégeiknek.

Több mint száz bort kínálnak már a Boráriumban, de nem csak azt

− Kézműves söreink is vannak. Tapasztaltuk, hogy nem mindenki kedveli a borokat, így gondoltunk egy nagyot és felkerestük az Etyeki Sörmanufaktúrát. Visszakanyarodva a borokra.

Én hiszem, hogy nagy tételben csinálják, kis tételben készítik a borokat. Éppen ezért keressük célirányosan a 300-500 palack közötti kis, emberléptékű, de mégis nagyszerűen, lélekből és lélekkel dolgozó pincészeteket

− meséli Isti. És ahogy az ilyen pincéknek, úgy nekik és vinotékájuknak is lelke van. Az ő kedvence most például a Kisbaka fahordós kadarkája. Az erős testes borban találta meg azt, amit eddig keresett. Ez persze a korral változik, így nem az ő egyéni ízlése köszön vissza a polcokon kínált és borhűtőkben tárolt nedűkben. Nagyon népszerűek például a fehérboros háziasítások, a cuvéék is.

Istvánéknak a borválaszték mellett a hangulat is fontos volt a vinotéka létrehozásakor

Fotós: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

Miközben egyre divatosabbá válik a borkultúra és a kulturált borfogyasztás, a nosztalgiafaktorra is odafigyel a pár. Tervezik például bevezetni üdítőik mellé a Bambit. Ital kínálatukban whiskeyk és ginek is szerepelnek ahol olyan különleges, például japán whiskey-ket, gineket, égetett szeszeket is szeretnének beszerezni, amik a környéken nem kaphatóak. A kávé szerelmeseire is gondolnak, az igazi Caffe Vergnano olasz kávéját hozták el Tatabányára. Nagyon várják már a jó időt is, hogy a teraszuk újra várhassa a vendégeket, az említettek és a laza fröccsök mellett alkoholmentes limonádékkal is.

Hazai ízek között érezheti otthon magát a vendég és a kutyája is

Zsani és Isti azonban nemcsak a vendégekre gondol: a Borárium ugyanis kutyabarát hely. Nekik is van két csahosuk, így természetes volt, hogy a gazdikra és kedvenceikre is gondolnak. Míg a vendégeket a palackok és borok, egyéb italok várják, addig a négylábúakat a vizestálak, hogy ők is felfrissülhessenek.

Érdekesség, de eddigi tapasztalataik szerint az emberek szíve is egyre jobban húz haza. A Taklerek, Vylyanek, Bolykik mellett nagyon sokan keresik a baji Hauzer Bormanufaktúra, a dunaszentmiklósi Kősziklás, a kesztölci Szivek vagy épp a móri Paulus pincék borait is, hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül. Kérdés persze, hogy bortémában lehet-e teljességről beszélni. Zsani és Isti is tudja: ahogy a bor érik és nemesedik, úgy gazdagodik új ízekkel és zamatokkal a Boráriumuk is, hála elkötelezettségüknek, ami többről szól, mint a borról. Életről, szeretetről, szerelemről, jövőről.