Itthon még mindig szélmalomharc a szemetelés elleni küzdelem

Lieber Tamás elmondta, hogy 2022-ben a tavaszi „Műanyagnapot” és a néhány kisebb csoportos szemétszedést leszámítva nem volt nagyobb BEBTE-s akció. Ennek részben prózai okai is voltak, hiszen egyéb tevékenységük mellett nem tudtak többet vállalni. Persze a civil szervezet tagjai és a lelkes önkéntesek azért egyénileg is szedték a szemetet, a szervezet elnöke is több ízben gyűjtötte egyedül a mások által eldobált hulladékot. Megjegyezte, hogy a Szemétirtók csoportot ugyan a BEBTE hozta létre, vagy ha úgy tetszik, nevesítette, de ennek tagsága nyitott, bárki annak nevezheti magát, aki a célokkal azonosulni tud. Véleménye szerint a szemetelés elleni küzdelem Magyarországon nyilvánvalóan még mindig „szélmalomharc”, ám hiszi, hogy az akciók és a folyamatos edukálás révén egyre több ember ébred rá a környezetvédelem fontosságára, hiszen végső soron mindenki életminőségére, és ebből adódóan egészségére is kihat. Különösen fontosnak tartja annak tudatosítását, hogy utánunk is lesznek emberek a Földön, köztük saját gyermekeink és unokáink, akiknek életéért felelősséggel tartozunk a halálunk után is.