Klotz József, Esztergom és azon belül is Szentgyörgymező városrész köztiszteletben álló polgára volt, akiről 95 éves korában írták, hogy munkásságára való tekintettel polihisztornak is mondható. Több elismerés, így többek között a Pro Urbe Esztergomért-díj és a Jócsik Lajos-díj Az „Esztergom Tiszta Zöld Környezetért” járó elismerés tulajdonosa, elsősorában több helyen is épített különleges napóráiról volt híres.

Akkor a helyi sajtó többek között így fogalmazott róla:

„Az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkör legidősebb és legaktívabb tagja. Túlzás nélkül mondható, hogy ő a 21. század polihisztora. Legismertebb szakterülete a természetrajz. Ma is aktívan tevékenykedő vizsgázott amatőr csillagász, gombaszakértő, ornitológus, gyógynövény szakértő, tanácsadó, gyűjtő, méhész, ez utóbbi témáról könyvben foglalta össze tudását. Nemzetközileg ismert és elismert napóra készítő.”

Szerteágazó és kiemelkedő tevékenységei miatt több díjat is kapott, így a bevezetőben írt Pro Urbe Esztergomért-díjat, a Jócsik Lajos-díj Az „Esztergom Tiszta Zöld Környezetért” járó elismerést.

A napóra készítés volt az, mellyel leginkább kivívta a közönség figyelmét és elismerését.

Ma a Szent Tamás-hegy dél-keleti oldalán lévő szerpentinnél látható a Klotz-féle napóra

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Esztergomban, a belvárosban két helyen is épített napórát, egyet a tervei alapján készítettek az akkor művelődési ház, ismertebb nevén Zöld Ház délkeleti falára. majd azután onnan nem messze a Szent Tamás-hegyen lévő szerpentin sziklafalába is felkerült egy Klotz-féle, országosan is rekordméretűnek számító, négy méter átmérőjű napóra. A mester 85 évesen alkotta meg az órát.

A napórát 2009-ben avatták fel, amelyről így írt az akkori Hídlap :

Esztergom újabb rekorddal büszkélkedhet, a Jócsik Lajos-díjas, 85 éves Klotz József jóvoltából. A mester irányításával a héten fejeződött be a Szent Tamás-hegy városra néző szerpentinjén elhelyezett hatalmas„napsárga"színű óramű építése. Esztergom polihisztora ezzel a tizenkettedik napóráját készítette el.

Forrás: Hídlap

Klotz József az esztergomi helyszínek mellett egyébként az ország több helyén is épített ilyen időmérőt.