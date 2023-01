Ahogy a kórház Facebook-oldalán taglalják Baki Károlyné életútját, megyei orvoslegendák, mint például dr. Brenner Ferenc vagy dr. Szécsy Miklós versengtek azért, hogy a belgyógyászaton vagy a sebészeten dolgozzon-e tanuló évei után.

Baki Károlyné Kati

Forrás: Facebook/Szent Borbála Kórház

Kati akkor a sebészet mellett döntött, amit soha nem bánt meg.

– Tanulóként a laborgyakorlattól a műtő gyakorlatig mindent végig csináltam, minden nagy és kisklinikumi osztályt végig jártam: gégészet, szemészet, minden, ami akkor létezett a Szent Borbála Kórházban. Azonban a sebészeten tapasztalt pörgés, a manualitás az, ami megfogott – részletezte a főnővér.

Amikor 1994-ben a frissen megalakult Idegsebészeti Osztályra hívták főnővérnek, oda is hosszas vívódás után ment.

– Három nap gondolkodási idő után döntöttem, mert nem tudtam elképzelni, hogy egyéb vezetői teendőim miatt ne a betegekkel foglalkozzak a műszakom 12 órájában. – mondta. – Majd tizenkét évvel ezelőtt úgy hozta a sorsom, hogy visszatértem a sebészetre, amikor megszűnt meg az idegsebészeti fekvőbeteg-ellátás a kórházban. Akkor is több helyre hívtak, több helyen számítottak rám. Végül Járay főorvos úr hazahívott, és én tiszta szívvel jöttem.

A főnővér nyugdíjazása után is maradt a kórházban. Dr. Bánki Balázs, egykori sebészeti osztályvezető így jellemezte őt még nyugdíjazása előtt: „… Kati mind emberileg, mind szakmailag a Sebészeti Osztály mindennapi hatékony működésének kulcsembere. Mind szakápolói, mind vezetői tapasztalata állandó segítség az osztály életének, a betegellátásnak és szakápolói munka hatékony szervezésének szempontjából … Emellett nyilvánvalóan szereti is végezni munkáját, melyet az ez év során esedékes nyugdíjkorhatár betöltését követően is szívesen folytatna. Ez irányú szándékának személy szerint emberileg és kollégaként is nagyon örülök, magam részéről további főnővéri helyettesi foglalkoztatását messzemenően támogatom…”