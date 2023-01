Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100. születésnapján köszönthette Súr matuzsálemi korba lépő asszonyát, Gurdon Józsefné, Juci nénit. A képviselő novemberben az idősek napján a település legidősebb lakójaként köszöntötte Sógorka Miklós polgármesterrel. 2 hónapra rá most egy igazán kerek és nem mindennapi jubileum alkalmával köszöntötték a hölgyet.

Juci néni idős kora ellenére nagyon érdeklődő és tájékozott a napi történésekben is. A köszöntésén boldogan mesélte el, hogy a közelmúltban megszületett negyedik unokája is. Napirendjéről is mesélt, amelyből kiderült, hogy egy percig sem tétlenkedik. Rengeteget sétál, hogy megtegye a napi 1 kilométert. Sokszor elhozza a főzőkonyháról az ebédjét, hiszen csak ötven méter, és annyi mozgás kell, hogy rendben tartja azt a pár tőke szőlőt és málnatövet az udvarban, mert azzal is elfoglalja magát és mozog egy kicsit.

Mint kiderült, mindig is aktívan élt, nyugdíjba vonulását követően a helyi idősek klubjában is jelen volt, szervezett, utazott, számtalan élményt megélt. Elmondása szerint a hosszú élet titka 3 fő dologból tevőik össze, ami pedig nem más mint a nyugalom, munka és a mozgás.