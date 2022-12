A beszámoló szerint a megállapodás rögzíti, hogy a felek együttműködnek több területhez kapcsolódó jogszabályok előkészítésében, módosításában, illetve felülvizsgálatában is. A szervezet oldalán olvasható, hogy az érintettek például a településfejlesztés mellett a stratégiai tervezés körében elsősorban a földrajzilag és szakterületileg érintett területfejlesztési koncepciók, illetve programok kidolgozásában, véleményezésében dolgoznak együtt. Mindemellett az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos hatékonyságnövelést szolgáló javaslatok és keretek kialakításának szakmai támogatásában is összedolgoznak.

A közös munka jegyében próbálják ösztönözni a hazai érintetteket a közvetlen európai uniós források lehívására, emellett az Ister-Granum EGTC közreműködik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati program megvalósításában is. A megállapodás kiterjed az önkormányzati szférában dolgozók fejlesztéspolitikai és európai uniós ismereteinek bővítésével kapcsolatos szakmai együttműködésre is, és a hatékony területfejlesztési tapasztalatok, illetve szempontok megjelenítésében a közszférában dolgozók továbbképzési lehetőségeire is.

A szervezet egyébként hazánkban az első, míg európai uniós viszonylatban a második bejegyzett határon átnyúló, európai területi együttműködési csoportosulás, mely fejlesztésekre is törekszik és különböző szakterületeken érvényesíti a régió érdekeit.