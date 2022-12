– Hallottátok a koppanást? – kérdeztem a többieket az autó bal hátulja felől érkezett hangról, miközben éppen csak magunk mögött hagytuk a Nyergesújfalu vége táblát.

– Nem tudom mi volt ez, de eléggé benzinszag van… – szólt egyik útitársam, majd lehúzódtam az útról, hogy kiderítsem mi történt.

– Remélem nem a kipufogó szakadt le az egyik kátyúnál – feleltem, ugyanis egyszer előfordult, hogy egy baleset miatt traktorok által kijárt földútra terelték a forgalmat. A kényszerkerülőt akkor háromezer forintom bánta, ugyanis „megváltottam” a helyem a közeli autószerviznél, egy röpke félórás hegesztési munkára.

Levéltenger borította a talajt kirándulásunkkor

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A kipufogó ezúttal rendben, ellenben mintha a rugók megadták volna magukat, úgy leült a járgány alja, hogy szinte a földet súrolta. Rögtön fejemhez vágták, hogy ha bemegyünk az erdő sűrűjébe, akkor onnan már csak gyalog jövünk ki, így Bajót központjában újraterveztünk. (Később kiderült, egy mély kátyúban csattanhatott akkorát a kerék, és lényegében csak a súlyunktól simult rá a kasztni az abroncsokra.)

– Akkor marad az Öreg-kő, nincs más választásunk. Jó lesz ez is – zártam rövidre, majd elindultunk a kék jelzés útvonalán. A falutól távolodva a láncfűrész és a kutyák csaholásának hangját felváltotta a madárcsicsergés, no meg a terepmotorosok hangja, akik azon versenyeztek, ki veszi be gyorsabban az egyik kanyart.

Messzire ellátni a csúcsról

A bajóti Öreg-kő 375 méteres magasságával átlagosnak számít a Gerecse hegység csúcsai között, ellenben a páratlan kilátás miatt népszerű kirándulóhely. A hegytető Bajót felől a zöld háromszög és a kék négyzet, míg Mogyorósbánya és Péliföldszentkereszt irányából a kék sáv jelzésű erdei útvonalon közelíthető meg legkönnyebben. A Gerecsében több mint háromszáz barlang található, közülük az egyik legismertebb, a fokozottan védett Jankovich-barlang éppen az Öreg-kő alatt helyezkedik el.

Csapatunkra jellemző, hogy a Mapy.cz nevű, turistáknak kifejlesztett applikációt használva mindig a rövidebb utat keresi. Ellenben azt most is elfelejtettük, hogy a szintvonalak nemcsak azért helyezkednek el sűrűn a webes atlaszban, hogy még érdekesebbé tegyék a térképrajzot, az egymáshoz való közelségük ugyanis egy kemény kaptatót jelzett.

A talajt beborító levéltenger változatos volt, hol pirosas, másutt barnás, vagy félig még zöld, vagy aranysárga színek váltogatták egymást. Néhol egy-két gomba törte meg a sormintát.

– Úgy látom, a Gerecsében még nem ért véget a dinnyeszezon – harsantam fel, miután észleltem a csupasz fák közé kiszórt termést. Ki tudja, ha órákon át strázsáltunk volna a vadászlesben, akár a vadak is előbújtak volna.

Hegytetőről gyönyörködtünk az ősz végi erdőben

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Negyven perc után értünk fel a csúcsra, ahonnan az esztergomi bazilika az Öreg-kőről úgy látszik, mintha a felvidéki Párkány panelrengetegje felett magasodna. Későre járt már, az eső is rákezdett, így a Jankovich-barlang bejáratát már egy későbbi időpontra tartogattuk. Csak nehogy megadja magát a futómű, mert akkor még Dorogig sem jutunk el…