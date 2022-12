Az Oroszlányi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közös rendezvénye a Bányászhimnusszal kezdődött, majd Dancs József köszöntötte a megjelenteket és a szakszervezeti vezető mondta el gondolatait.

Öt éve avatták

Pózner Gábor középiskolai tanár, szobrászművész tervezte és mintázta meg a Szeptember 6. és Jókai utca közelében lévő zöldterületen felállított Szent Borbála-szobrot, amely a város meghatározó időszakára, az oroszlányi bányászkodás nyolcvanéves múltjára emlékeztet. Nyolc évtized alatt összesen 214 bányász vesztette életét bányabalesetben. A mészkő alapra került gótikus stílusú bronzművet Troznai István monori öntőmester készítette. A több mint egy tonnás műalkotás 3 millió forintba került.

– A Szent Borbála-szobor jól tükrözi, hogy Oroszlány a szénbányászatra épült, és a bányák bezárását követően is van méltó városi helyszíne a tiszteletadásnak – ezekkel a szavakkal kezdte beszédét Torma Lajos szakszervezeti elnök, aki az Oroszlányi Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének bányász nyugdíjasokból álló szervezetét vezeti. Torma Lajos a vértanúhalált halt Szent Borbáláról is megosztotta gondolatait. Miként fogalmazott, a tizennégy segítő szent egyike, a bányászok védőszentje is, éppen ezért kötelessége mindenkinek, akiben dobog egy kis bányászszív, fejet hajtani ezen a napon.

– Nagy öröm számunkra – folytatta – hogy több éves felújítást követően átadták a XX. aknaüzem területén lévő Bányászati Múzeumot. Közös célunk, hogy a múzeumba kerüljön az egykori Márkushegyi bányaüzemben lévő Szent Borbála emlékmű, a többi mementó mellé – fogalmazott Torma Lajos, aki végül a bányászok köszöntésével kívánt mindenkinek Jó szerencsét!.

A rendezvény zárásaként Szép Lídia bányászdalokat énekelt, majd Cservenák Erzsébet szavalatát követően a jelenlévők elhelyezték a tisztelet koszorúit és mécseseit az emlékmű talapzatánál.