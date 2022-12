Évzáró találkozóra gyűltek össze a Tatai Karitász Csoport tagjai, akiket Michl József polgármester is meglátogatott december 6-án. Az eseményről a tata.hu számolt be.

2016 januárjában alakult meg a közösség a Kapucinus Plébánián, s a kistérség rászorulóinak felkeresését és támogatását tűzték ki célul. Kovács Csaba Albert plébános biztosított helyet a csoportnak, aki azóta is segíti munkájukat. Az önkéntesek sokféle tevékenységet végeznek és nagyon fontosnak tartják, hogy az adományok gyűjtésén és kiosztásán kívül személyes kapcsolattartással is támogatást nyújtsanak. Ennek érdekében több tatai intézménnyel együtt dolgoznak, rendszeresen járnak a Fényes fasori idősotthonba, ahol elbeszélgetnek a lakókkal, a Vakok Intézete tatai telephelyére, ahol például korrepetálnak vagy felolvasnak, emellett pedig a hajléktalanszállóval is tartják a kapcsolatot.

Dr. Lakatos Péterné, a tatai csoport vezetője elmondta, a koronavírus járvány ideje alatt a személyes kapcsolattartás ugyan háttérbe szorult, de ennek ellenére is számos családot tudtak támogatni. 2022-ben csatlakoztak a különböző karitatív szervezetekhez, amelyek a szomszédos háború miatt összefogva gyűjtőpontokat alakítottak ki, és a Máltai Szeretetszolgálat tatai szervezetének munkáját segítették, emellett pedig sok időst és egyedülállót látogattak rendszeresen az év során.

A Tatai Karitász Csoport hat évvel ezelőtt 5 fővel kezdte meg a munkáját, mára 20 főre bővült a közösség. Évzáró találkozójukon Michl József polgármester elmondta:

– Nagyon jó érzés megtapasztalni, hogy olyan önkéntes közösségek működnek városunkban, amelyek segítik mások életét, és erre nagyon szép példa a helyi Karitász csoport is. Nem csupán anyagi jellegű támogatást nyújtanak, hanem fontosnak tartják a lelkekkel való foglalkozást, a beszélgetéseket, a közös munka pedig közösséget kovácsol, s így évről-évre többen vannak és a mindennapok gondjai ellenére a lelkesedésük is növekszik, ezért nagyon köszönjük a munkájukat, a szolgálatukat – fogalmazott a városvezető.