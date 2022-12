A gyülekezet felkérésére érkezett Dunaalmásra szeptemberben az új lelkész, Schönberger Klára, aki korábban a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközségben gyakornok, majd pedig Tápszentmiklóson volt kirendelt segédlelkész. A tiszteletes portálunknak elárulta, hogy már felnőttek a gyermekei, amikor a lelkészi hívatás mellett döntött.

– Mindig is fontos volt nekem a vallás, a hitem nagyon sok mindenen átsegített, erőt és támogatást adott a legnagyobb bajban is. Ezt szerettem volna meghálálni azzal, hogy lelkészként szolgálok – kezdte a tiszteletes, akinek már fiatalon komoly döntést kellett hoznia. – Erdélyből származunk a férjemmel. Még azon a nyáron, amikor összeházasodtunk, Ceausescu diktatúrája elől 1989-ben zöldhatáron elhagytuk az országot. Az első évek nagyon nehezek voltak, távol az otthonunktól, a szeretteinktől, a korábbi életünktől kellett újrakezdenünk. Nagyon szerettem volna már akkor tovább tanulni, de nem volt rá lehetőségem, mert a gyermekeink voltak az elsők számunkra – mondta a lelkész.

Amikor már a fiai egyetemen voltak, Klára úgy gondolta, hogy beül az iskolapadba és lelkészként fog szolgálni.

– Hat évig tartott a teológiaképzés, 2012-ben kezdtem nappali tagozaton és 2018-ban fejeztem be. Nem volt könnyű két egyetemista fiúgyermek mellett tanulni, főleg óhébert és ógörögöt, amiből szigorlatozni is kell, és természetesen az államvizsgán is számot kell adni róla. A mindennapokban sokszor megtapasztalom ennek az alapos felkészítésnek az áldásait. Az egységes lelkészképesítés megszerzése után én is felszentelhető lelkész lettem. Lelkészé szentelésem ez év október 8-án Balatonfüreden volt, ezzel már önálló, illetve választható lelkipásztorrá váltam – árulta el a tiszteletes, akinek nagy tervei vannak a gyülekezettel.

– A Presbitériummal együtt munkálkodva szeretnénk, ha minél több gyermek, család jönne el az istentiszteletekre. Elkezdtük a családok látogatást, ami nagy áldás, mert azt tapasztalom, hogy nagy szeretettel fogadnak és várnak, ami nagyon jólesik. Természetesen igyekszünk eljutni mindenkihez, mert úgy gondolom, a személyes találkozások igen fontosak. Isten munkálkodik közöttünk azt érzem, mert indítottam a konfirmálócsoportot, szeptemberben 2 gyerekkel, most már tizenketten vannak. Próbálom közelebb vinni a fiatalokhoz az evangéliumot és megszerettetni velük. De az óvodába is tartok a nagycsoportosoknak játékos, éneklős hittanfoglalkozást – sorolta a terveit a lelkipásztor, aki szeretné a templom épületét és a gyülekezeti termet is felújítani.

Ugyanis a 2013-as árvíz súlyosan megrongálta a templom épületét, aminek a közepe megsüllyedt és a karzat is. Ezt szeretné rendbe hozatni a tiszteletes. – Statikussal felméretjük, hogy milyen állapotban van az épület és mennyire sürgetőek a munkák. A felújításra pedig pályázatot, támogatókat keresünk, mert sajnos az önerőből nem fog menni –magyarázta a lelkészasszony, aki a kisgyerekes családokat is várja az istentiszteletekre. – Szeretném a gyülekezeti termet is felújítani, ahol családi programokat szervezhetnénk. Illetve az istentiszteletek alatt ott tartanánk a gyerekeknek foglalkozásokat.