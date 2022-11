A település önkormányzata a Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően egy 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a közelmúltban, amelyből a védőnői rendelő korszerűsítését, energetikai felújítását végezték el. Az augusztusban kezdődő beruházáson az épület tetőhéjazatát renoválták, új babakocsi-tárolót építettek ki, a tetőn pedig kialakítottak egy napelemrendszert.

Ez az épület a hetvenes években készült. Korábban háziorvosi rendelőként üzemelt, de csak később, a kilencvenes években került az önkormányzat birtokába. Ezt követően alakították át védőnői szolgálattá. Évekkel ezelőtt ugyan felújították a rendelőt, ám nem mindenre volt keret, ezért maradt el a tetőszerkezet modernizálása. Akkor az épületben – egyebek mellett – megtörtént a nyílászárók cseréje, a falak leszigetelése, mázolása és festése is egyaránt.

Folyamatosan fejlődnek – Az önkormányzat a közelmúltban tartott közmeghallgatást. A településvezető elsőként az idei év leglátványosabb projektjét osztotta meg a jelenlévőkkel. Mint mondta, ez nem egy önkormányzati beruházás volt, de kétségtelen, hogy 2022-ben ez volt a legjelentősebb és egyben legköltségesebb korszerűsítés, amely Súrt érintette. Ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából megvalósult belterületi közút szakaszának rekonstrukciója volt, amely 2,2 kilométer hosszúságban valósult meg. Majd egyebek mellett elhangzott a TOP-pályázat keretében megvalósult óvoda tetőterének beépítése és a Kossuth utca felújítása is. A polgármester ezt követően ismertette a résztvevőkkel az idén benyújtott pályázatokat, majd rátért a fejlesztési javaslataira, jövőbeli terveire.

Az idő múlásával azonban meglehetősen elavult a fűtésrendszer, amely miatt az intézménynek többletköltségei keletkeztek. Ennek apropójából a kapott összegből korszerűsítették azt is: az ingatlanban egészen eddig gázkonvektoros fűtés működött, amelyet most elektromos fűtésre cseréltek. Emellett beszereltek egy klímát is. Az önkormányzat reményei szerint előbbi projekttel a fűtési szezon alatt sikerül az épület fenntartásának rezsicsökkentését biztosítani.

A munkálatok ugyan már véget értek, de míg az önkormányzat nem kapja meg az új mérőórát az E.ON-tól, addig nem tudják használatba venni az új napelemrendszert. A településvezető tervei szerint az órák hamarosan megérkeznek, ezt követően adják majd át a megújult épületet december-január környékén.