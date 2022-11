A rendezvény résztvevőit Balogh Attila konferálta fel, aki a program egyik szervezője is volt egyben. Az eseményen többek között részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Szentirmai István polgármester, Sipos István, az Ácsi Kinizsi SC elnöke, valamint Nagy Tamás alpolgármester, az esemény ötletgazdája.

– Évekkel ezelőtt született meg a fejemben egy gondolat, amelyhez aztán sikerült partnereket is szereznem, hogy más településekhez hasonlóan mi ácsiak is rendezzünk egy sportbált, amelyen elismerjük sportolóinkat – mondta az alpolgármester. – Ez a mai ünnep a tiszteletünk kifejezését szolgálja, hogy megköszönjük, azt a rengeteg befektetett munkát és energiát, amivel nagyszerű eredményeket érnek el és városunk hírnevét is öregbítik.

Hozzátette, az elismerésekkel példaképeket tudnak állítani fiataljaik elé is, hogy a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. Hangoztatta, Ácson több száz taggal működő egyesületeik vannak.

– Nagyban segíti a munkánkat a magyar kormány által létrehozott TAO-program, amely nélkül nem tudtunk volna komolyabb beruházásokat végrehajtani – vélekedett Nagy Tamás. – Több millió forint érkezett városunkba, és ez hozzájárul az ácsi sport jövőképének fejlődéséhez.

A Fouetté RG SE ritmikus gimnasztika csoport előadása után következett az első díjátadás.

Jó tanuló jó sportoló díjat érdemelt ki: Nagy Fruzsina, Horváth Gábor, Krocsány Gábor, Poncsák Zétény és Horváth Zsombor.

Az év junior női sportolója Lőrincz Eszter lett, aki a lovas-szakosztály kiemelkedő tehetségű fogathajtója. Több országos és nemzetközi versenyen végzett az dobogón és előkelő helyen. Idén Kisbéren a korosztályos fogathajtó Európa-bajnokságon összetett 6. helyen végzett, csapatban pedig bronzérmes lett.

Az év junior sportolója címet Hateier Botond motorkrossz és enduro versenyző, az Ácsi Motorracing Team SE tagja érdemelte ki. Nemrégiben Európa legerősebb nemzeti motorcross-bajnokságában, a Német MX Masters sorozatában 4. helyen zárt. Jelenleg is vezeti a magyar U23-as bajnokságot enduróban.

Az év női játékosa lett Csinger Hanna kézilabdázó, aki góljaival, egyéniségével húzóembere az ifjúsági csapatnak. Az év férfi játékosa Mayer Renátó, aki nemrégiben, tizenhat évesen debütált a felnőtt csapatban, amelynek oszlopos tagjává vált.

Árvai Kristóf freestyle foci bemutatóját követően az év szakosztálya és az év edzője elismeréseket adták át. Előbbi címet a Kinizsi asztalitenisz-szakosztálya kapta meg, míg az év edzője Nagy László lett, az U14-es labdarúgócsapat edzője. Tanítványai a téli szezon előtt valamennyi meccsüket megnyerve, 8 győzelemmel, +60-as gólkülönbséggel fölényesen vezetik a megyei I. osztályú utánpótlás bajnokságot.

Az év csapatsportolói címet Szücs Bernadett kézilabda kapus, illetve Bögi Zoltán labdarúgó érdemelték ki.

Az év felnőtt női sportolója Bazsó Mónika erőemelő lett. Mónika 2015 óta űzi versenyszerűen a sportágat. 21-szeres magyar, 17-szeres Európa- és 18-szoros világbajnok. Edzője, és egyben párja Eck Ernő, közösen 128 Európa- és világrekordot állítottak fel.

Az év felnőtt férfi sportolója díjat Szentirmai Péter, a Kinizsi lovas-szakosztályának versenyzője kapta. Idei kiemelkedő eredménye a Grand Prix II. fordulójának megnyerése. A nemzetközi Regálé versenyen bronzérmes, emellett az országos bajnokságban egyéniben és csapatban is többször a a legjobb ötben szerepelt.

A Kinizsi SC különdíját Lőrincz Eszter vehette át. Az év sportösszefogását is elismerték: A Kinizsi Ultras idén alakult, baráti szerveződésből. A kézilabda-szakosztály ifjúsági fiú és lány, valamint felnőtt női és férfi csapatának minden mérkőzésén részt vesznek, és lelkesen buzdítják csapataikat.

A díjátadó után kezdetét vette a bál, a Tequila Show Band és Sipos F. Tamás felelt a jó hangulatért.