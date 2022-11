Miként az hagyomány, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ kamaraterme adott otthont a rendezvénynek, amelyen Nagy Csaba vetített képes prezentációban mutatta be az idei programok sorát. A tételesen felsorolt események kapcsán kitűnt, hogy 2022-ben is aktívak voltak az “oroszlányi rákócziak”: 20 saját és 11 különféle szervezésű programban vettek részt. Elhangzott továbbá az is, mekkorra összegből gazdálkodtak az idén. A költségvetés főbb számai, már ami a bevételt illeti: tagdíjakból 289 ezer forint gyűlt össze, önkormányzati támogatásból pedig 265 ezer 500 forint jutott a civil szervezetnek az idén. Az országos Rákóczi Szövetség 2 millió 340 ezer forinttal támogatta az oroszlányi szervezet működését és programjait.

A tagság jelenleg bővült, 128-an vannak a szervezetben. Az idén elhunytakról és Nagy Elemér Attila alapító elnökről is megemlékeztek. A rendezvény kulturális pillanatokat is tartogatott a megjelenteknek: a Szíjj Irma Kamarakórus fellépése előzte meg a Pro Probitate – Helytállásért díjátadót. Az idén Szenczi Borbála és Szebenyi István lett a díjazott, nekik járt a taps.