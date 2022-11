– Csatlakozva az októberben meghirdetett mellrák elleni küzdelem kampányához, vállalatunk a Tatabánya-Környe Ipari Parkban található telephelyén emlőultrahang vizsgálatot biztosított női munkatársainak – mondja Sabján László ügyvezető igazgató.

– A szűrés fontosságának hangsúlyozására és a lehetőség promóciójára csaknem 40 dolgozó bevonásával egy flashmob-ot is szerveztünk, ezzel is kifejezve elkötelezettségünket is a kampány mellett. Más vizsgálatok is voltak, nyáron több alkalommal méhnyakrákszűrést, szeptemberben pedig vérvételt szerveztünk, szintén a telephelyen. Novemberben a bőrgyógyászati szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségét biztosítjuk a cég munkatársainak. A megelőzésre is figyelmet fordítunk és a Movember mozgalomhoz csatlakozva versenyt hirdettünk a bajszot növesztő kollégák között.

– A dolgozók nagy számban vettek részt ezeken a lehetőségeken – tette hozzá Sabján László. – Úgy tervezzük, hogy jövőre hasonló, az egészségmegőrzést támogató "akciókat" indítunk.