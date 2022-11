Megkezdődött a Benedek Elek Óvoda felújítása Tatabányán. Az önkormányzati tulajdonban lévő óvoda telephelyének energetikai korszerűsítése a Terület- és Településfejlesztési Program pályázatában szerepel – adta hírül a tatabanya.hu.

A beruházás keretein belül megtörténik az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, azaz a szigetelés, de a külső nyílászárókat, továbbá az épület fűtésrendszerét is korszerűsítik: csővezetékeket, radiátorokat cserélnek. Az ehhez tartozó belső javítási és helyreállító munkákat is elvégezték. A teljes projekt várhatóan február végén fejeződik be.