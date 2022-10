Takarékossági intézkedéseket vezetnek be Komáromban is az energiaárak emelkedése miatt. Az önkormányzat három fő célt nevezett meg. Fent akarják tartani a városi kedvezményrendszereket, biztosítani az alapintézmények működését, valamint a munkahelyek megőrzése is prioritás. Bizonyos létesítményeket ugyanakkor be kell zárni a fűtési időszakban.

– Csak az intézményi szférát tekintve több mint egymilliárd forinttal kerül többe a rezsi biztosítása, a város működési költségvetése pedig 6 milliárd forint – mondta el dr. Molnár Attila polgármester.

A hivatal fűtése 13 millió forintba került egy évben, ez 45 millióra emelkedett, míg a közvilágítás 61 helyett 290 millió forint lesz. A városban így rezsivédelmi tanács alakult annak érdekében, hogy a lakók komfortérzete megmaradjon, de takarékoskodásra így is szükség lesz.

Napelemek segítenek

Az intézkedések a következők: a Klapka György Múzeum zárva tart, mert a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba költöznek, amely csak a fűtési szezon után nyitja meg kapuit. A Jókai Mór Városi Könyvtár a forgalmasabb napokon lesz nyitva, az Arany17 Rendezvényközpontba és a Közösségi házba tervezett eseményeket pedig a Generációk Házában rendezik meg, amelynek működtetése olcsóbb a napelemeknek köszönhetően. A Jókai Mozi csütörtöktől vasárnapig várja a nézőket, a hét többi napján nem üzemel.

A Vállalkozók Háza novemberben bezár, az épületet eladásra hirdette meg az önkormányzat, ahogy a Carrier Hotelt is a molaji városrészben, amelyet az értékesítésig egy bérlő üzemeltet. Emellett folytatják a már megkezdett ingatlanértékesítési programot. Az önkormányzatnak nem, de vállalkozóknak hasznos létesítményeket adják el.

Az egészségen nem spórolnak

A Brigetio Gyógyfürdőben az áramszámla 44 millió forintba került, a következő évben azonban ugyanez 390 millió lesz majd. A gázért 14 milliót fizetett az önkormányzat, ez az összeg 85 millióra emelkedik. December 31-ig kisebb korlátozásokkal nyitva lesznek, de január elsejétől a fedett uszoda bezár, csak a gyógymedencék és a gyógyászat lesz látogatható.

A Volánbusszal is felvették a kapcsolatot a tömegközlekedés kapcsán, a város ugyanis mintegy 140 milliós veszteségtérítést fizet a cégnek. Utasszámlálást tartottak, amelyből az derült ki, napközben sokszor egy-két emberrel furikáznak a buszok. Azon is gondolkoznak, hogy egy időre felfüggesztik a helyi tömegközlekedést, de ez a helyközi járatokat nem érintené.

A sportegyesületek vezetőit arra kérték, tömbösítsék az edzéseket, és ne használjanak minden lámpát. A fedett létesítményekben is szabályozva lesz a fűtés. A népszerű műjégpálya az idén nem működik majd.

A hivatalban 18 fok körüli hőmérsékletet biztosítanak, december 22. és január 8. között pedig igazgatási szünet lesz, a polgármesteri hivatal és a járási hivatal sem lesz nyitva. Akinek mégis szükséges lesz ügyet intéznie ebben az időszakban, az a tervek szerint a bábolnai kormányablakban teheti meg mindezt.

Felújításokkal is segítik az energiamegtakarítást

Az útfelújításokat elhalasztják, de figyelik az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Tovább korszerűsítik a közvilágítást, hiszen a LED-es izzók jóval költséghatékonyabbak a hagyományosaknál.

Közmeghallgatás

A testületi ülést megelőzően közmeghallgatásra várták a lakosokat. Talán a korai időpont miatt nem túl sokan érkeztek, de már a múlt héten is több helyszíni polgármesteri fogadóórán lehetett jelezni az esetleges problémákat, javaslatokat. A közmeghallgatáson többen jelezték, a városban elviselhetetlen a forgalom, a teherautók zajára is panaszkodtak. Akadt, aki arra hívta fel a figyelmet, az utóbbi időszakban mennyi tűzoltó haladt szirénázva az ipari park irányába, ezekről az esetekről pedig a lakosságot véleménye szerint nem tájékoztatják utólag kellőképp.

A Gesztenyés, a Színes és a Kistáltos Óvodában is megkezdik a felújításokat, mert ezek megvalósulása után energiamegtakarítás érhető el. Szeretnék megvalósítani a geotermikus hőenergiával kapcsolatos pályázatot is, a termálvíz hőenergiáját használnák az intézmények fűtésére is.

Az iskolások esetében az önkormányzat a megemelkedett közétkeztetési díj különbözetét átvállalja, a háziorvosi praxisoknak pedig a teljes rezsiköltségét kifizeti. Karácsony előtt a TÁM-PONT Család- és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével élelmiszerosztást szerveznek a rászoruló családoknak.

Megváltozik a lomtalanítás rendszere

Az ülésen szó esett arról is, teljesen megváltozik a lomtalanítás rendszere a városban. Dr. Baksa-Ströcker Renáta jegyző elmondta, a lakosok egyedileg rendelhetik meg a házhoz menő lomtalanítást telefonon, személyesen, vagy e-mailben a szolgáltatótól. Erre az évben kétszer lesz lehetősége minden háztartásnak, legfeljebb két köbméter mennyiségig, de lehetőség van a két alkalmat összevonni, és négy köbméternyi lomot elszállíttatni. A rendszer jobban illeszkedik így a lakossági igényekhez, hiszen amikor felmerül az elszállíttatás igénye, azonnal lehet jelezni ezt a szolgáltatónak.

Czita János alpolgármester ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg, ez a rendszer a környezetükben lévő nagyobb városokban is jól működik. A program november 2-től indul, a szolgáltatást azonban már csütörtöktől lehet igényelni. A változtatástól azt várják, hogy a város tisztábbá válik, és nem lesz évente két alkalommal „hulladékcentrum” a településből. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, akár lakóközösségek is összebeszélhetnek, hogy egyszerre szállítsák el tőlük a hulladékot.