Mindenkiben működik a lelkiismeret, mindenkinek van egy jobbik és egy kevésbé jó része.

– fogalmazott a neves orvos, hozzátéve, hogy az emberekben van egy belső hang, amely megszólít minket, erre pedig érdemes odafigyelni. Ahhoz, hogy meghalljuk, kell egy mélyebb lelki élet, amelyet nevezhetünk imádkozásnak, meditálásnak, a materialisták szerint pedig tudatos jelenlétnek.

Arról is beszélt, hogy a hívő ember számára a lelkiismeret nem más, mint a benne élő názáreti Jézus hangja. Hozzátette, a lelki elmélyedés során ő is több alkalommal döbbent rá olyan dolgokra, amelyet orvosi munkája során később hasznosítani tudott.

Sarkos véleményt fogalmazott meg az abortusz kérdéséről, amelyet vallásos emberként ellenez, ugyanakkor úgy vélekedik, materialista szempontból is indokolható, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatában kezdődik. Előadása során bevallotta azt is, bár mélyen vallásos katolikus nevelést kapott, volt 8-10 borzalmas év az életében. Feleségével, Altay Daniellával ötven éve vannak együtt, aki maga is részt vett az előadáson.

Egy feleség nem az élete csúcsán van, amikor otthagyják.

– mondta Csókay András felesége. Mint mondta, a nő önbizalma a porban hever ekkor, sok világi behatás éri, azt tanácsolják neki, álljon a sarkára, menjen a maga útján, ne ragaszkodjon egy olyan férfihoz, aki eljátszotta a bizalmát.

– Mégis azt gondolom, nem ez a jobbik döntés, hiszen egy szentségi házasságom van, a gyermekeimnek pedig egy édesapja – tette hozzá, majd hangsúlyozta, az ember a szíve mélyén vágyik a megbocsátásra, arra, hogy a másik kérjen bocsánatot. Hozzátette, egy olyan házassághoz nem lehet ragaszkodni, ami sosem volt jó, de akinek voltak szép évei, ott van remény a boldogságra.

A házasság nem egy rossz fotel, ami ha kényelmetlen, akkor kidobom. Lehet és kell is hozzá ragaszkodni. A gyerekeink pedig azóta is hálásak, hogy össze tudtuk tartani a családot.

– mondta.

Csókay nevéhez kötődik az éralagút technika kifejlesztése, amely a súlyos traumás agyduzzadás esetén használható. 1998-ban egy koponyasérült kislány esetében alkalmazta ezt először, de nem tudatosult benne a módszer. Később Papp Sándor Balázs festőművész illusztrációkat készített a technikához, és átütő, nemzetközi siker lett a módszer.

Érdekesség, hogy a festőművész korábban szintén súlyos koponyasérülésből épült fel. Csókaynak meggyőződése, hogy az éralagút technika Jézusnak köszönhető, mert egy rózsafüzér meditáció során jutott eszébe, miért nem halt meg akkor a koponyasérült kislány. Ezzel is azt látja igazoltnak, hogy a hit és kreativitás kapcsolatban van egymással.

Az idegsebész elmondta, az agyban az a rossz, ha az orvos elront valamit, hiába van ott a világ legjobb professzora, nem tudja korrigálni.

– A kezdő szakorvosoknak ez nagy kínszenvedés. Ezért fontos a boncteremben friss halotton gyakorolni. Ez az a hely, ahol a halál örvendve siet az élet segítségére. Mégis azt látom, hogy üresek a bonctermek. Miért van ez? Mert nem jó a halottakkal lenni, minden nap a halállal szembesülni. Mi az, ami ezt a pszichés gátat átüti? Ha az ember hisz a test feltámadásában. A halál az a pillanat, amikor eltűnik az az akadály, hogy az életed egy igazi, óriási lendületet vegyen – hangsúlyozta.