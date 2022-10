Magyar fajtákkal ismerkedtek - A szervezők ezúttal is fontosnak tartották, hogy a gyerekek testközelből megismerhessék a magyar kutyafajtákat. Tanösvényt is felállítottak, a fiatalok több állomáson végighaladva, egyszerű feladatokat megoldva szereztek ismereteket a kilenc fajtáról, ajándékba fajtaismertető könyvet is kaptak. Az erődbe kilátogatók találkozhattak a magyar kutyafajtákat tartókkal és tenyésztőkkel, hiteles információkat kapva a fajták történetéről, tulajdonságairól, tartásáról, az ebeket pedig meg is simogathatták.