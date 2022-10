Az ősz beköszöntének, a tél közeledtének az egyik biztos jele, hogy a gépjárművel közlekedők abroncsot váltanak. Ennek dacára a Molnár Gábor vezette szervizben viszonylagos volt a nyugalom. Pedig az ember azt hinné, hogy az ez idő tájt minden autós hanyatt-homlok rohan a gumiszervizbe. Ami igaz is, csakhogy Molnár Gábor és munkatársa, György István – akinek már a fia is elsajátította a fogásokat – rutinos rókának számítanak a szakmában. Ezért, hogy a kaotikus helyzeteket megelőzzék, előre egyeztetett időpontban fogadják az ügyfeleket. Nincsenek is a műhely előtt tumultuózus jelenetek.

Néhány éve a szerviz alapterületét is megnövelték. Mivel a mester a gumik tárolásával is foglalkozik, és ezt a praktikus szolgáltatást egyre többen veszik igénybe, a régi raktár már szűknek bizonyult.

Négyévszakos vagy gumiváltás - A Magyar Autóklub régiós elnöke, dr. Farkas Károly elmondta jelentős kutatások zajlanak a négy évszakos gumik még biztonságosabbá tétele, jobb használhatósága érdekében. A Bridgestone – amely Tatabányán működteti az egyik legnagyobb gyárát – a négy évszakos prémium termékkategóriában, az abroncsgyártási technológiája az egyik legdinamikusabban fejlődik. De a legújabb termékek akkor versenyképesek, ha a szélsőséges útviszonyok között is jól teljesítenek. Amennyiben viszont nem ilyen az abroncsunk és váltunk nyáriról téli , biztonságosabbá tesszük a közlekedésünket. Mivel ilyenkor már számolnunk kell hajnali páralecsapódással, illetve a lehullott, nyálkássá váló falevelek is okozhatnak galibát.

– A hideg idő beköszöntével az a gond, hogy az időjárás és az útviszonyok is hirtelen megváltozhatnak – emelte ki Gábor. – De a téli gumik még ilyen viszonyok között, alacsony hőmérsékleten, száraz és havas utakon egyaránt nagyobb biztonságot nyújtanak. Ezért kell leváltani a nyári kollekciót.

Az elengedhetetlen, hogy az abroncs jól tapadjon a havas úton is. Nem véletlen, hogy a téli abroncsok gyártása során speciális gumikeveréket alkalmaznak, amely ellenáll a hideg hatásainak, ezzel is alkalmazkodva az aktuális útburkolati viszonyokhoz. Fagyos időben sem válik keménnyé, merevvé.