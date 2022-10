Az idei tanévet 140 növendékkel kezdte meg az iskola. Guginé Fidrich Éva intézményvezetőtől megtudtuk, hogy amíg a gyerekek a nyári szünidő utolsó heteit élvezték, addig az iskolában különféle munkálatok zajlottak.

Mint mondta, a nagytakarítás alatt az iskola fertőtlenítésével indult minden, amellett, hogy újrafestették az iskola lépcsőházait is. Utóbbi munkálatokra a Tatabányai Tankerületi Központtól 400 ezer forintot kaptak.

Ismeretlen vizekre eveztek Nagy sikerrel zárult a pálya­orientációs nap. Megtudtuk, a Kisbéri Rendőrkapitányság, a Tatabányai Hadkiegészítési Parancsnokság, a Császári Nyitnikék Óvoda és a helyi pékség segített abban, hogy a diákok minél több szakmával, hivatással ismerkedhessenek meg. Betekinthettek a katonák, rendőrök, óvónők mindennapjaiba. A pékségben végigkövethették az előkészítési, sütési, tárolási és értékesítési folyamatokat. Az Utazó Planetárium előadásaiban megismerkedhettek egy űrhajós feladataival, vagy például a Hubble űrteleszkóp működésével, és annak javítási nehézségeivel. A nap célja az volt, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek egy-egy szakmához, hivatáshoz, amelyekkel eddig talán még nem is találkoztak.

– Iskolánk összeszokott tanári karral rendelkezik. Az év végi feladatokat lezárva, szeptemberben megújulva fogadták a gyerekeket, és vágtak bele a közös munkába. Az előző tanévben Kovács Kornélia Mónika és Budáné Deák Anita tanárnők is sikeres minősítő vizsgát tettek, így a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus II. fokozatot kaptak. Idén Richter Róbertné tanító vállalta a minősítő eljárást és kiváló eredménnyel október 20-án teljesítette is azt. A pedagógusoknak hétévente kötelező 120 kreditpontos továbbképzést elvégezni. Büszkén mondhatom, hogy kollégáim ezt is teljesítették. Az oktató-nevelő munka mellett igényük van a folyamatos fejlődésre, tanulásra is – hangsúlyozta Guginé Fidrich Éva, aki hozzátette, hogy a tanári kar továbbképzése mellett évről évre, lehetőségeikhez mérten szeretnék megújítani az iskola külső és belső tereit is.

Jutalomkirándulás a győzteseknek A közelmúltban tartották a magyar diáksport napját és a honvédelmi napot, amelyen megemlékeztek az iskola névadójáról is, Zrínyi Ilonáról. Ezt követően tartották a honvédelmi sportnapot. – Utóbbinál nem kedvezett az időjárás, de ennek ellenére az osztályok remek versenyen mérhették össze tudásukat. Egyebek mellett kipróbálhatták a mátrixfutást, a szivacslövészetet és a gépkarabély-, pisztolyszerelést. Egészségügyi és honvédelmi ismereteiket totóval mérték. A nap végén túra keretén belül elhelyezték a megemlékezés koszorúját az I. és II. világháborús emlékműnél. Felső tagozaton első helyezést ért el a 8. osztály, az alsósoknál első helyezést ért el a 2. osztály. Jutalmuk névre szóló póló és egy kirándulás volt Komáromba, a Monostori Erődbe.

– Öröm, hogy a Magyar Falu Program csaknem 40 millió forint értékű energetikai felújítása megmaradt ebben a nehéz gazdasági helyzetben. A felmérések, előkészületek folyamatosan zajlanak. Az országban hétmilliárd forintból valósulnak meg az Okostanterem pályázat felújításai. Sajnos eddig csak az eszközök érkeztek meg hozzánk, így az első osztály tantermének felújítása még várat magára – mondta a vezető.