Az Erntedankfesthez, azaz a termény-, vagy betakarítási ünnephez sok hagyomány kötődik. Az itt élők ősei ilyenkor hajtották be a legelőkről az állatokat, és adtak hálát a megtermelt termésekért. Lakomákkal, tánccal és zenével ünnepeltek.

Az alsógallai óvoda pedagógusai több napos programfolyammal készültek.

– Fontosnak tartjuk, hogy az idejáró gyerekek megismerjék a hagyományainkat, ezzel együtt a természet kincseit, és azok felhasználhatóságát. Több napos eseménysorral készültünk ezért, amelybe bevontuk a szülőket is. Boldogan kapcsolódtak be és készültek különlegességekkel – mondta Szórád Éva, az intézmény vezetője.

A folyosón színes alkotások. Az őszi, színes termények megannyi képet, bábot, vagy történetet ihlettek. Sütőtökhintő, falevelekből kép, vagy kukoricából és gesztenyéből ifjú pár, csuhéból baba és megannyi apró csoda. A gyerekek sem maradtak le, hiszen rajzoltak, ismerkedtek az ősz színeivel és ízeivel. Nagyon sok terméskép készült.

Zsámbékra is ellátogattak egy almáskertbe, ahol szüreteltek. Az onnan hozott gyümölcsök rendkívül népszerűek voltak, pillanatok alatt elfogytak. Készült sváb recept alapján többféle étel is: almakompót, és sütemények is. Az Álomzug Társulat kétnyelvű bemutatót is tartott, amelyet rendkívül élveztek a gyerekek.

Programok, fejlesztések – Sok hagyományőrző program várja a gyerekeket az alsógallai óvodában. Legközelebb november 10-én Márton-napi eseményeket szerveznek. Délelőtt az óvónők adnak kis műsort a gyerekeknek. Lesz tábortűz is, és ezen a napon arra biztatják a gyerekeket, hogy osszák meg süteményeiket a legjobb barátaikkal, ahogy Szent Márton megosztotta köpenyét a koldussal. Ezt követően készülnek az adventi programokra. Az alsógallai óvodába hetvenöt gyermek jár. Három vegyes csoportban foglalkoznak velük. Minden csoportban van egy-egy német nemzetiségi pedagógus is, és a gyerekek két nyelven tanulnak. Rendszeresen szerepelnek gyönyörű viseletekben városi eseményeken. Rendkívül népszerű az óvoda, és a gyerekek nagy része innen a Széchenyi-általános iskolába megy. Az elmúlt időszakban több fejlesztés is történt. Csinosították, szépítették a környezetüket. Kifestették a helyiségeket, két belső ajtót is kicseréltek. Ezen kívül pályázati és polgármesteri támogatással a közelmúltban kialakíthattak egy fejlesztő sószobát.

Szórád Éva körbevezetett az intézményben. Bámulatos kis alkotások között kopogtattunk be a csoportszobákba. Terményfelismerő játék mellett tanúi lehettünk, miként készítettek a gyerekek csalamádét. Felsorolták a hozzávalókat, és boldogan újságolták: viszik haza, hogy szüleik is megkóstolhassák a remek illatú finomságot.

A harmadik szobában egy fateknőben búza, és rajta egy régi, piros szűrő tündökölt. A gyerekek köréje gyűltek, izgatottan kotorásztak benne. Négy gesztenyét rejtettek el az óvónők benne. Nagy volt az öröm, mikor meglelték.

Az intézmény vezetője elmondta: a héten a terményekkel sok játékos tevékenységet végeztek: játszottak, mértek, ízlelték őket, és közben természetesen magyar és német nyelven is elhangzott a nevük.

Saját készítésű memóriajátékokat is készítettek, és társasjátékkal is készültek. Az egész heti program pedig egy hatalmas közös játékkal ért véget.