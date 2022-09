Három napon át tartották Rédén az Esterházy család leszármazottainak világtalálkozóját a Kastélyparkban. Az eseményen az emlékezés és az ország történelmét nagyban alakító nemesi család hagyományainak ápolásának szellemében V. Esterházy Imre szobrát is leleplezték.

Lovaskocsik és nagy gonddal elkészített makettek, hagyományőrzők gyűjteményei ékesítették a parkot, ahol egy kirakodóvásáron a finom ételek és italok mellett olyan ősi foglalkozásokat mutattak be, mint a fazekasság, a kosárfonás, a bőrösség és a rétessütés. A falu apraja-nagyja között elvegyülve az évek során Svájcba, Németországba, Franciaországba elszármazott nemesi család tagjai is feltűntek: az eseményre csaknem 60 Esterházy érkezett. Fiatalok és idősek is tiszteletüket tették a találkozón, a családhoz tartozók jelképet viseltek mellkasukon.

A park területén kis sátrakban és szabadtéren, valamint a zöldterület szomszédságában található Intézőházban folytak a három nap eseményei, amelyek során a hagyományőrző csoportok zenével és a tánccal készültek, míg a család történelmi múltjáról szóló szakmai előadásokat a Budapest Főváros Levéltár munkatársai tartották.

A találkozó részeként leleplezték az idén éppen 300 éve született V. Esterházy Imre szobrát is. Az avatót a helyi egyház képviselőjének áldása előtt a MH Veszprémi Helyőrségi Zenekar bevonulásával nyitották meg. A szoborról Esterházy Pál és Dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója rántotta le a leplet, majd ezt követően az igazgató röviden bemutatta a kőbe faragott gróf pályaképét és felvázolta a faluval való kapcsolatát.

Nemes család, nemes cselekedetek - V. Esterházy Imre, Mária Teréziánál szolgált Hadik András seregében, mint lovassági tábornok. Legkiemelkedőbb haditette Potsdam 1760-as elfoglalása volt. A gróf lovagias magatartását bizonyítja, hogy megakadályozta a fegyvergyár felrobbantását és a Sanssouci palota kifosztását. Több Esterházy is vérét ontotta hazájáért, a legnagyobb családi tragédia 1652. augusztus 25-én Vezekény mellett a török-magyar összecsapás során történt. Gróf Esterházy Sándor, aki a Délvidéken állomásozó ezredével a szerb felkelők ellen harcolt. Gróf Esterházy Pál 1848. június 19-től Komárom megye egyik nemzetőr őrnagya volt. Alakulatával a komáromi várban teljesített szolgálatot, amiért több kitüntetésben is részesítették.

Ezt követően Romanek Etelka, a Komárom-Esztergom megye önkormányzatának alelnöke köszöntötte a megjelenteket, a térség nevében megköszönve a találkozó megszervezését Buda Tibornak és Buda Tibornénak. Kiemelte: a felavatott szobornak üzenete van. Szellemiséget képvisel és hordoz, a jövőbe vetett hitet képviseli. Elmondta továbbá, hogy a megyében számos épület felújítása köszönthető a nemesi családnak, így a Tatai Esterházy Kastély, a majki Kamaduli Remeteség épületegyüttese, valamint a tatai Szent Kereszt Plébániatemplom.

A család képviseletében Esterházy Pál szólalt fel, aki egyebek mellett rédei gyermekkori emlékeiről mesélt, családi történeteket elevenített fel, kulturális ereklyék kalandos sorsát osztotta meg a hallgatósággal. Megköszönte a szervezést, és a falu mai napig aktív emlékezését.