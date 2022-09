Néhány nappal ezelőtt Tatabányán a Sötét Oldal jelentkezett be: a várost az éj leple alatt egy Star Warsból jól ismert birodalmi rohamosztagosnak öltözött rolleres szelte át. A jelmezest több olvasónk észlelte. Volt, aki fotót, más videót küldött róla. Mint látható, a rohamosztagosnak fénykardja is volt, amely, nem túl autentikusan, piros helyett zöld színnel világított. Ti is láttátok Tatabányán a Sötét Oldal katonáját?