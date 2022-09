Tetőfelújítás - A Bartók Béla Művelődési Háznak otthon adó Zichy kastély tetőzetét is sikerült felújítani a nyár folyamán, 137 millió forintból. A beruházás nem csak esztétikai szempontból volt fontos, az épület állaga is romlani kezdett a folyamatos beázások miatt. A projekt során többek között megújult az ereszcsatorna, villámvédelmi rendszer is létesült. A polgármester hangsúlyozta, sok évtizedes problémát sikerült megoldani a tetőfelújítás során. Folytatásra is szükség lesz, hiszen belső szerkezete, állapota is rendkívül korszerűtlen.