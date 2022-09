Mint azt a tata.hu is írja, a Jenő malom egyik terében a kenyérkészítés lépéseivel és a helyi malmokkal, azok működésével ismerkedhetnek majd meg a látogatók, a kisebb terekben pedig a molnárok életútja elevenedik meg. Az épületben arra is lesz lehetőség, hogy a látogatók kipróbálhassák magukat az őrlésben és a kenyérsütésben is.